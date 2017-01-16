به گزارش خبرنگار مهر، خدانظر دریکوند ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت : آموزش مهارت دهگانه به دانش آموزان گامی موثر برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.

وی افزود: اگر دانش آموزان مهارت های خودآگاهی، همدلی، روابط بین فردی، ارتباط موثر، مقابله با فشار عصبی، مدیریت هیجان، حل مساله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق و تفکر نقادانه را بیاموزند و بتوانند از این مهارت ها در زندگی فردی و اجتماعی خود استفاده کنند، می توانند خود را در برابر آسیب های اجتماعی محافظت کنند.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش لرستان خاطر نشان کرد: در حوزه آسیب های اجتماعی به طور کلی ۳ رویکرد درمان، مقابله، آموزش و پیشگیری وجود دارد که آموزش و پرورش با توجه به نقش و جایگاهی که دارد در این حوزه راهبردهای خود را بر آموزش و پیشگیری قرار می دهد.

دریکوند بر آسیب شناسی اقدامات و فعالیت ها تاکید کرد و گفت : افراد در برابر آسیب های اجتماعی یا گرایش داشته و تمایل نشان می دهند و یا رغبت و کششی به سمت آسیب های اجتماعی ندارند و ضرورت دارد تا حالات و خصوصیات این دو دسته به دقت مطالعه و تحلیل شوند تا بتوان راهکاری مناسب برای پیشگیری از آسیب ها ارائه داد.

وی به مطالعات صورت گرفته در خصوص آسیب های اجتماعی اشاره کرد و افزود : متخصصان بر این باورند که باید آموزش مهارت های زندگی، سبک فرزند پروری و آشنایی با مضرات و آثار سوء مواد مخدر و اعتیاد آور در دستور کار قرار گیرد.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش لرستان در ادامه به برگزاری ۴۱۸ کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان، والدین و کارکنان مدارس در حوزه آسیب های اجتماعی اشاره کرد و افزود: فاز دوم این کارگاهها بهمن و اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.