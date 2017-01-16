احتمال گرانی گوشت تا شب عید وجود دارد

اصغر پورباطنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر قیمت گوشت به کیلویی ۳۶ هزار تومان رسیده، که تاکنون بی سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه هر سال تا پایان سال قیمت گوشت تقریبا به مرز ۳۰ هزار تومان می‌رسید که بعد عید و آغاز سال جدید قیمت کمی افت می‌کرد، ادامه داد: امسال در صورتی که واردات گوشت به اصفهان صورت نگیرد احتمال گران‌تر شدن گوشت وجود دارد.

نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان در پاسخ به این سوال که با صعود بی سابقه قیمت گوشت، این ماده غذایی از سبد خانوار بسیاری از مردم حذف خواهد شد، آیا قرار نیست نظارتی روی قیمت‌ها صورت گیرد، ادامه داد: ما قدرت اجرایی نداریم و تا زمانی که واردات گوشت به استان انجام نگیرد، نمی‌توان کاری کرد.

وی اظهار داشت: دلیل ثابت شدن قیمت گوشت نبود قدرت خرید مردم بود و گوشت روی دست فروشنده‌ها ماند.

پورباطنی سرمای زمستان و محرم و صفر را از عوامل دیگر افزایش قیمت گوشت قرمز عنوان کرد و بیان داشت: در یک دوره‌ای به مسئولان هشدار دادیم که دام سبک در حال صادر شدن است و چون اقدامی برای این کار نکردند اکنون قیمت گوشت قرمز افزایش یافت.

وی با بیان اینکه تنها دام سنگین در گذشته صادر می‌شد، اعلام کرد: اصفهان دام سبک کمی دارد و امروز به مرحله‌ای رسیدیم که باید دام سبک را وارد کنیم.

نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: وجود سرمای زمستان باعث شده که حتی در واردات دام سبک نیز با مشکل مواجه شویم و امید داریم که هر چه زودتر دام وارد اصفهان شود.