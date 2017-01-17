بهروز برجسته در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه کسب سهمیه یا رکوردگیری ورزشکاران ایران برای حضور در بازی های پاراآسیایی جاکارتا دقیقا از چه زمانی آغاز می شود، گفت: برای بیشتر رشته ها کسب سهمیه لازم نیست اما معمولا برای رشته هایی مانند دوومیدانی که رکوردی هستند، حداقل رکورد تعیین می شود. یعنی ورزشکاران باید این حداقل ها را داشته باشند تا مجوز حضور در بازی ها را بگیرند.

وی در این رابطه ادامه داد: در واقع محدودیت برای اعزام ورزشکار به بازی های پاراآسیایی نیست اما کمیته ملی پارالمپیک برای دوره جدید این بازی ها همچون ادوار گذشته، رکوردها و شرایط آمادگی ورزشکاران را به شدت لحاظ خواهد کرد.

معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک تاکید کرد: ورزشکاران ایران باید از همین الان تا اواسط تابستان سال آینده در رقابت های بین المللی مختلف شرکت کرده و حداقل استاندارهای لازم برای کسب ورودیه بازی های پاراآسیایی را به دست بیاورند.

برجسته با یادآوری اینکه دو رشته فوتبال هفت نفره و فوتبال پنج نفره را از فهرست بازی های پاراآسیایی جاکارتا کنار گذاشته اند، در پاسخ به این سئوال که «این دوره بازی ها دقیقا در چه رشته هایی برگزار می شود و ایران در چه رشته هایی نماینده اعزامی خواهد داشت؟» گفت: سال گذشته فهرستی از رشته های این دوره بازی ها اعلام شد اما به آن استناد نمی کنیم. تشکیلات بازی های پاراآسیایی ضعیف است و معمولا تغییرات دوباره ای در فهرست اعلام شده ایجاد می کنند. منتظر هستیم تا تجدیدنظر در این زمینه انجام شود و بعد از آن برنامه ریزی برای تشکیل کاروان را آغاز کنیم.

معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک تاکید کرد: آنچه مسلم است مجموعه ورزش معلولان ایران در تمام رشته هایی که رقابت های آن در بازی های پاراآسیایی برگزار خواهد و در ایران هم فعال هستند، نماینده اعزامی خواهد داشت.