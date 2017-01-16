انتخابات هیئت رئیسه کانون مداحان بیرجند برگزار شد

حجت الاسلام کاظم لطفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کانون مداحان بیرجند، اظهار کرد: در این جلسه آقای عباس سروری در دومین دوره متوالی به عنوان رئیس کانون مداحان شهرستان بیرجند انتخاب شد.

وی ادامه داد: همچنین در این جلسه با رای اکثریت آرا آقای عبدالله گرجی به عنوان نائب رئیس و سید مرتضی چهره آسا به عنوان دبیر کانون مداحان بیرجند انتخاب شدند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیرجند همچنین به ثبت اطلاعات مداحان استان در سامانه طوبی اشاره کرد و گفت: تاکنون اطلاعات بیش از ۱۴۰ مداح بیرجندی در این سامانه ثبت شده است.

لطفی، به روز رسانی اطلاعات مداحان را یکی از اهداف مهم این سایت عنوان کرد و گفت: امید است با ثبت این اطلاعات به بانک اطلاعاتی جامعی از مداحان استان برسیم.

وی اضافه کرد: علاوه بر همه این ها سامانه طوبی سبب ساماندهی و انسجام در برنامه های قابل اجرا می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیرجند خواستار همکاری مداحان برای ثبت نام در این نرم افزار شد و افزود: این امر روند دسترسی به اطلاعات را تسهیل می کند.