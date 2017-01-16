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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

ظرفیت پرورش آبزیان در لرستان به ۳۱ هزار تن ارتقاء می‌یابد

ظرفیت پرورش آبزیان در لرستان به ۳۱ هزار تن ارتقاء می‌یابد

خرم آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از ارتقاء ظرفیت پرورش آبزیان در لرستان به ۳۱ هزار تن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا بازدار با اشاره به واگذاری مجتمع های دولتی پرورش ماهی به بخش خصوصی در راستای ماده ۲۷ اظهار داشت: ۳طرح پرورش ماهی در قفس و یک طرح پرورش ماهی در حاشیه رودخانه سیمره برای واگذاری به بخش خصوصی از طریق ماده ۲۷ در دستور کار شیلات لرستان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت پرورش انواع آبزیان در لرستان ۲۵ هزار تن است، تصریح کرد: با واگذاری ۲ مجتمع پرورش ماهی چم چیت دورود و دوآب الشتر از طریق ماده ۲۷، تا پایان امسال و بهره برداری از آنها ظرفیت پرورش آبزیان در لرستان به ۳۱ هزارتن خواهد رسید.

کد مطلب 3878518

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