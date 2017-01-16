به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا بازدار با اشاره به واگذاری مجتمع های دولتی پرورش ماهی به بخش خصوصی در راستای ماده ۲۷ اظهار داشت: ۳طرح پرورش ماهی در قفس و یک طرح پرورش ماهی در حاشیه رودخانه سیمره برای واگذاری به بخش خصوصی از طریق ماده ۲۷ در دستور کار شیلات لرستان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت پرورش انواع آبزیان در لرستان ۲۵ هزار تن است، تصریح کرد: با واگذاری ۲ مجتمع پرورش ماهی چم چیت دورود و دوآب الشتر از طریق ماده ۲۷، تا پایان امسال و بهره برداری از آنها ظرفیت پرورش آبزیان در لرستان به ۳۱ هزارتن خواهد رسید.