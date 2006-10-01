داستانهايي از بزرگ علوي به فارسي ترجمه شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، " تاريخ تحول ادبيات معاصر ايران " مجموعه آثار بزرگ علوي است كه در سال 1968 به آلماني ترجمه شده و به خاطر آن در آلمان به نويسنده درجه استادي اعطا كرده اند. اين اثر قرار است توسط نشر جامي براي كسب مجوز روانه وزارت ارشاد شود.

دكتر فيروزآبادي درباره اين كتاب گفت : بزرگ ترين حسن اثر در اين است كه علوي خود در بطن جريانات ادبي ايران و نسل اول نويسندگان ما بوده است. اين كتاب كه حدود 400 صفحه دارد فصلي را به صادق هدايت اختصاص داده كه بسياري از ويژگي هاي شخصي وي را بيان كرده است.

همچنين از اين مترجم كتاب " مرگ در ايران " اثر آنه ماري شوارتسنباخ - نويسنده و عكاس سوئيسي - كه با موافقت ناشر سوئيسي ترجمه شده، در انتظار مجوز نشر به سر مي برد. اين كتاب را نشر شهاب منتشر مي كند.

" دجال " اثر فردريش نيچه فيلسوف آلماني نيز كه مجوز گرفته است به زودي از سوي اين مترجم توسط نشر جامي به بازار كتاب مي آيد.