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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۶:۳۹

تاج نمی تواند سرمربی را کنترل کند؟

چالش بزرگ فدراسیون فوتبال با بیانیه های بی پایان کی روش

چالش بزرگ فدراسیون فوتبال با بیانیه های بی پایان کی روش

در میان دعواهای برانکو و کی روش و زیر باران بیانیه های سرمربی تیم ملی ایران علیه سرمربی پرسپولیس به نظر می رسد تاج در اولین چالش عملکرد فوق العاده ای نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین بیانیه کی روش هم با لحن تندی علیه برانکو و فدراسیون فوتبال ایران منتشر شد. کی روش دست بردار نیست و می خواهد هر طور شده جواب همه «های ها» را با هوی بدهد. این اتفاق پیش از این هم از سوی برانکو انجام شده بود. او هم در حالی که تیم ملی ایران در امارات بود سه مصاحبه پشت سرهم، روز در میان خبرنگاران، شب در برنامه ۹۰ و فردا در مصاحبه خبرنگاران ادامه داشت و توقف ناپذیر به نظر می رسید تا اینکه کی روش بازیکنان پرسپولیس را برگرداند.

با اینکه برانکو پس از آن چند مصاحبه سکوت کرده است اما کی روش دست بردار نیست و بیانیه پشت بیانیه می دهد و می خواهد مقابل سرمربی تیم صدرنشین و پرطرفدار لیگ بایستد.

صرف نظر از اینکه چه کسی درست می گوید و چه کسی اشتباه به عکس العمل فدراسیون فوتبال دقت کنید. برانکو یک شبانه روز علیه کی روش حرف زد، یعنی سرمربی پرسپولیس علیه سرمربی تیم ملی ایران!

پرسش نهایی اینست: فدراسیون فوتبال ایران کجاست؟ آقای تاج کجای این دعواست و تاثیر حضورش در امارات و در جلسه های رو در رو چه بوده است؟ اصالتا آیا نباید مدیریت کنند؟ سکوت امروز فدراسیون و دیروزی که دعوا شروع شد. آن روزها که باشگاه ها و مربیان باشگاهی برنامه های کی روش را امضا می کردند و حتی باز هم پیش تر آن روزها که کی روش برنامه می نوشت، به چه کار ما آمده است؟

آیا سکوت فدراسیون فوتبال و یا بی اعتبار بودن جلسات و حرف های مسئولانش اتفاق خوبی است؟ این اولین آزمون جدی چالشی برای فدراسیون فوتبال ایران بود و البته به نظر نمی رسد تا این لحظه نمره قبولی برای فدراسیون رقم خورده باشد.

کد مطلب 3878526

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
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      آقای تاج فقط نگران این است که مبادا این پست را از دست بدهد . تیم ملی برای او هیچ اهیتی ندارد همان طور که برای کفاشیان ارزشی نداشت .
    • حسین IR ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
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      به نظر باید استعفای کیروش رو قبول میکردن دیگه زده به خاکی و چوبشو تیم ملی میخوره. از این به بعد هم هر باختی داشته باشه میندازه گردن فدراسیون و برانکو
    • سیدی IR ۱۶:۵۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
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      دوست عزیز! برانکو یک حرفو جلوی ۳ تا میکروفون مختلف تکرار کرد در برابر سوال خبرنگارا نه اینکه هی بیانیه بده بدون اینکه کسی باهاش کار داشته باشه! مشکل اصلی شما خبرنگارا بودین که هر دفعه حق رو به کی روش دادین و یه مربی لوس واسه تیم ملی ساختین! در حالی که همون وقتم چندین نوبت مقصر خودش بود
    • Saleh IR ۲۱:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
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      درود بر برانکو ما عاشقت هستیم مرد بزرگ

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