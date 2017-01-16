نخست وزیر سوریه فردا با شمخانی دیدار و گفتگو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عماد خمیس نخست وزیر سوریه که برای دیدار و گفتگو با مقامات کشورمان به تهران می آید با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار خواهد کرد.

سفر عماد خمیس نخست وزیر سوریه به تهران به دنبال سفر هفته گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به سوریه و دیدار وی با مقامات عالی این کشور صورت می گیرد.

شمخانی در سفر چند ساعته یکشنبه هفته گذشته به سوریه و در جریان ملاقات با بشار اسد رئیس جمهور این کشور به این مسئله اشاره کرده بود که مذاکرات سیاسی باید میان سوری ها و با مدیریت آنها انجام شود و سازمان ملل و کشورهای موثر در این عرصه صرفا باید نقش تسهیل کننده داشته باشند.

وی همچنین تاکید کرد: همه بازیگران موثر باید تلاش کنند تا مذاکرات سیاسی به دمشق به عنوان پایتخت سوریه متحد و یکپارچه منتقل شود.

اهم محورهای گفتگوی شمخانی با نخست وزیر سوریه به شرح زیر است:

*تداوم رایزنی های دو کشور وپیگیری توافقات در حوزه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی

*بررسی راهکارهای حفظ و گسترش دستاوردهای اخیر در سوریه به ویژه آزادسازی شهرراهبردی حلب

*تبادل نظر در خصوص پیگیری مشترک فرآیندهای سیاسی

*ارتقاء مناسبات اقتصادی و تعمیم آن به حوزه های زیرساختی و راهبردی