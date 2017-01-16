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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳

در تهران؛

نخست وزیر سوریه فردا با شمخانی دیدار و گفتگو می کند

نخست وزیر سوریه فردا با شمخانی دیدار و گفتگو می کند

عماد خمیس نخست وزیر سوریه که برای دیدار و گفتگو با مقامات کشورمان به تهران می آید با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عماد خمیس نخست وزیر سوریه  که برای دیدار و گفتگو با مقامات کشورمان به تهران می آید با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار خواهد کرد.

سفر عماد خمیس نخست وزیر سوریه به تهران به دنبال سفر هفته گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به سوریه و دیدار وی با مقامات عالی این کشور صورت می گیرد.

شمخانی در سفر چند ساعته یکشنبه هفته گذشته  به سوریه و در جریان ملاقات با بشار اسد رئیس جمهور این کشور به این مسئله اشاره کرده بود که مذاکرات سیاسی باید میان سوری ها و با مدیریت آنها انجام شود و سازمان ملل و کشورهای موثر در این عرصه صرفا باید نقش تسهیل کننده داشته باشند.

وی همچنین تاکید کرد: همه بازیگران موثر باید تلاش کنند تا مذاکرات سیاسی به دمشق به عنوان پایتخت سوریه متحد و یکپارچه منتقل شود.

اهم محورهای گفتگوی شمخانی با نخست وزیر سوریه به شرح زیر است:

*تداوم رایزنی های دو کشور وپیگیری توافقات در حوزه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی

*بررسی راهکارهای حفظ و گسترش دستاوردهای اخیر در سوریه به ویژه آزادسازی شهرراهبردی حلب

*تبادل نظر در خصوص پیگیری مشترک فرآیندهای سیاسی                                                                        

*ارتقاء مناسبات اقتصادی و تعمیم آن  به حوزه های زیرساختی و راهبردی

کد مطلب 3878538

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