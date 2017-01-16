به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه پخش آنلاین کنسرتهای سی و دومین جشنواره موسیقی فجر در سومین روز این جشنواره هم پیگیری شد که طبق برنامه ریزی های انجام گرفته یکشنبه ۲۶ دی کنسرتهای «ارکستر مهر» به رهبری ناصر ایزدی، گروه کُر «نامیرا» به رهبری فرهاد هراتی و گروه فیلارمونیک ایران به رهبری علیرضا شفقی نژاد، ارکستر «بادی کارا» به رهبری بردیا کیارس و ترانههای ماندگار به رهبری آرمین قیطاسی به صورت آنلاین برای علاقهمندان به موسیقی از طریق سامانه «حام» پخش شد.
شب گذشته هیچکدام از اجراها پخش آفلاین نداشت.
روندِ پخش آنلاین کنسرتهای سیودومین جشنواره موسیقی فجر امشب دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ با پخش آنلاین ۵ کنسرت و پخش آفلاینِ ۲ اجرای دیگر دنبال میشود که به این ترتیب ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی علیرضا افتخاری، ارکستر «نیلپر» به رهبری نوید گوهری، «خنیاگران مهر» به آهنگسازی بهزاد عبدی و خوانندگی وحید تاج، گروه «آزار» از ارمنستان و ارکستر فیلارمونیک کردستان به رهبری مهدی احمدی اجرایشان به صورت آنلاین پخش میشود.
ضمن اینکه کنسرت گروه های «آن» و گروه «لوتوس» به صورت آفلاین در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد. برنامههای آفلاین کمتر از ۲۴ ساعت پس از اتمام اجرا روی سامانه حام بارگذاری میشود.
نظر شما