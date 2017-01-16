عملکرد شهرستان رودسر در حوزه آموزش و پرورش مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جانبازی در جلسه شورای آموزش وپرورش که پیش از ظهر دوشنبه در دفتر فرمانداری شهرستان رودسر برگزار شد با اشاره به عملکرد مطلوب این دستگاه، اظهار کرد: آموزش و پرورش شهرستان باید برای رشد و توسعه بیشتر در عرصه آموزشی تعامل و همکاری بیشتری با اداره کل آموزش و پرورش استان داشته باشد.

وی با تأکید برضرورت مرمت و بازسازی اردوگاه تفریحی - فرهنگی شهرستان رودسر، افزود: باید به این اردوگاه رسیدگی شده و آن را به محلی برای برگزاری برنامه های آموزشی و تربیتی تبدیل کرد.

فرماندار رودسر با بیان اینکه توجه به سلامت دانش آموزان بسیار مهم است، گفت: تشکیل کارگاه های تخصصی با موضوع سلامت دانش آموزان بسیار تأثیرگذار بوده و باید جدی گرفته شود.

وی با تأکید بر دخالت ندادن سلایق شخصی مسئولان دستگاه های اجرایی در تصمیم گیری ها، خاطرنشان کرد: جلسات شورای آموزش و پرورش باید با توجه به سیاست های این شورا برگزار شود.

جانبازی به در پیش بودن ایام الله دهه فجر اشاره و تصریح کرد: باید برنامه ریزی های خوبی درخصوص برگزاری برنامه ایام الله دهه فجر در سطح مدارس انجام شود.

وی در ادامه بر مشارکت های مردمی در برگزار کردن جشن های انقلاب در سطح شهرستان تأکید کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران برخاسته از همین مردم است.

برگزاری ۳۰ برنامه فرهنگی در دهه فجر در سطح مدارس رودسر

رئیس اداره آموزش و پرورش رودسر در ادامه این جلسه با اشاره به آغاز هفته شورای آموزش و پرورش، اظهار کرد: این هفته از تاریخ۲۴ تا ۳۰دی ماه است.

قربان احمدی با بیان اینکه توانمند سازی معلمان ابتدایی دوره دوم، برگزاری غذای سالم بدون نمک در ۴۷ مدرسه، جلسه کارگروه معاونان ومسئولان شرق گیلان، کارگاه آموزش دستاورد ویژه معلمان، کمیته امر به معروف ونهی از منکر، کمیته عفاف وحجاب، تجلیل از ۱۳۰ دانش آموز و فرهنگی برتر در مسابقات علمی، کمیته همکاری بین آموزش وپرورش وحوزه علمیه وبخشی از برنامه های برگزاری توسط این دستگاه در سطح شهرستان اشت.

وی با اشاره به در پیش بودن دهه فجر، تصریح کرد: در دهه فجر امسال ۳۰ برنامه فرهنگی ویژه دانش آموزان و اولیاء برگزار می شود.