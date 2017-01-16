دومین سمینار علمی «تأملی بر وضع فلسفه در ایران» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمینار با حضور رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان، سوم بهمن ماه، از ساعت ۹ صبح در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.

در این سمینار، علی اصغر مصلح با موضوع «پریشان حالی فلسفه»، مریم صانع پور با موضوع «ما و فلسفه های فمنیستی»، مزدک رجبی با موضوع «تربیت فلسفی و آموزش تاریخ فلسفه» و مهدی بنایی با موضوع «ما و پدیدارشناسی» به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آیینه‌وند (۶۴ غربی) واقع است.