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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸

با حضور رضا داوری اردکانی؛

دومین سمینار علمی «تأملی بر وضع فلسفه در ایران» برگزار می شود

دومین سمینار علمی «تأملی بر وضع فلسفه در ایران» برگزار می شود

گروه تاریخ و تمدن غرب پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهیِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دومین سمینار علمی با عنوان «تأملی بر وضع فلسفه در ایران» را  برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمینار با حضور رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان، سوم بهمن ماه، از ساعت ۹ صبح در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.

در این سمینار، علی اصغر مصلح با موضوع «پریشان حالی فلسفه»، مریم صانع پور با موضوع «ما و فلسفه های فمنیستی»، مزدک رجبی با موضوع «تربیت فلسفی و آموزش تاریخ فلسفه» و مهدی بنایی با موضوع «ما و پدیدارشناسی» به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آیینه‌وند (۶۴ غربی) واقع است.

کد مطلب 3878553

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