مدل داخلي سفينه خصوصي فضايي به نمايش درآمد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين سفينه قابليت حمل 6 مسافر و دو خلبان را داراست. اين سفينه به طور خصوصي توسط "برت روتان" طراح ناوگان هوايي در صحراي Mojave كاليفرنيا طراحي شد. مدل قبلي اين سفينه با نام Spaceshipone در سال 2004 از همين مكان به فضا پرتاب شد.

بنا بر گزارش سايت خبري Space ، اين مدل شامل يك كابين جادار با صندلي هاي قابل لم دادن است و پنجره هاي بزرگي نيز در داخل آن تعبيه شده است.

اين مدل به نحوي طراحي شده كه به مسافران امكان مي دهد زماني كه در شرايط بي وزني قرار مي گيرند به آساني در هوا معلق مانند.

هزينه اين پرواز كه در حدود 5 دقيقه بي وزني را شامل مي شود، براي هر مسافر 200 هزار دلار تخمين زده شده است.

پروازهاي آزمايشي روي سفينه با حضور توريست هاي فضايي در سال 2008 انجام مي شود.

اولين پرواز توريستي با اين سفينه از كاليفرنيا انجام مي شود و سپس طي برنامه 225 ميليون دلاري در نيومكزيكو با نامSpaceport America دنبال مي شود.

"كهكشان بكر" يكي از چندين شركت پيشرو در انگليس است كه با هدف فرستادن توريست به فضا تاسيس شده است.