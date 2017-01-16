به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار حسین رحیمی اظهار داشت: یگان‌های عملیاتی انتظامی شهرستان ایرانشهر با پشتیبانی فنی و اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در تعاقب اقدامات گسترده تخصصی و شبانه‌روزی، از جابه‌جایی مواد مخدر توسط یک باند مسلح قاچاقچیان با استفاده از خودروهای تیزرو با خبر شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: پس از حدود یک هفته اقدامات فنی گسترده، روز گذشته اعضای این باند در حالی که با استفاده از چهار دستگاه خودرو سبک در حال جابه‌جایی مواد مخدر در محور مهرستان- ایرانشهر بودند، شناسایی شده و تحت مراقبت پلیس به طور نامحسوس قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: قاچاقچیان مسلح پس از ورود به منطقه کمین یگان‌های عملیاتی و تکاوران پلیس، با آنها به صورت مسلحانه درگیر شدند و پس از مدتی درگیری مسلحانه، یکی از قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسید و ۴ سوداگر مرگ نیز با ۴۳۷ کیلوگرم تریاک و ۹۳ کیلوگرم حشیش دستگیر شدند.

سردار رحیمی در ادامه از انهدام یک باند دیگر مواد مخدر در شهرستان خاش خبر داد و گفت: در این عملیات شبانه، یگان‌های عملیاتی پلیس پس از شناسایی یک باند قاچاقچیان مسلح که با استفاده از دو دستگاه خودرو سبک در حال جابه‌جایی مواد مخدر بودند، با آنها درگیر شدند که پس از حدود یک ساعت درگیری مسلحانه، سوداگران مرگ که توان مقابله یا یگان‌های پلیس را نداشتند با رها کردن خودروها از منطقه متواری شدند و ماموران در پاکسازی منطقه ۴۸۰ کیلوگرم تریاک را کشف کردند.