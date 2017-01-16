تجلیل از پهلوان رسول در اختتامیه موسیقی فجر/ او بالاخره دیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پهلوان رسول بخش زنگشاهی خواننده و نوازنده چیره دست قیچک منطقه بلوچستان از جمله هنرمندان موسیقی اقوام ایران است که طی سال های گذشته به عنوان یکی از برترین و صاحب نام ترین هنرمندان موسیقی نواحی ایران در رویدادهای بین المللی معرفی شده است.

او از جمله هنرمندانی است که تاکنون با هنرمندان مطرح دیگر از جمله کمال خان هوت، غلام قادرجهانی و شیر محمد اسپندار همکاری های زیادی داشته است و به گفته محققان و پژوهشگران منطقه بلوچستان، یکی از گنجینه های بسیار ارزشمند موسیقی اقوام به حساب می آید.

پهلوان رسول‌بخش زنگشاهی طی سال های اخیر به دلیل تشدید بیماری دیابت هر دو پای خود را از دست داده و از توجه چندانی در این حوزه برخوردار نبوده است. وی طی ماه های گذشته با مشکلاتی برای خرید پای مصنوعی روبه رو بود.

مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره موسیقی فجر ساعت ۱۹ روز جمعه اول بهمن ماه در تالار وحدت تهران برگزار می شود.