جوايز ادبي مهرگان بدون وابستگي مالي به پكا برگزار مي شود

علي رضا زرگر مدير و هماهنگ كننده جوايز مهرگان امسال در گفتگو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر ، با اعلام اين خبر افزود : جايزه مهرگان از اين پس به صورت مستقل برگزار مي شود و به شركت پكا هيچ وابستگي نخواهد داشت .



وي افزود : هيات داوران مهرگان ادب در دو بخش " رمان " و " مجموعه داستان كوتاه " با پنج داور كار خود را آغاز كرده است كه در مرحله اول سه داور بررسي كليه رمان ها و مجموعه هاي داستان كوتاه را به عهده دارند و از ميان آنها آثار برگزيده براي مرحله نهايي را انتخاب مي كنند ، سپس با حضور دو داور ديگر و با راي و نظر تمامي داوران آثار مراحل نهايي داوري خواهند شد و كتاب نامزد جايزه مهرگان انتخاب مي شود . دبيري هر دو بخش مهرگان ادب بزرگسالي به عهده فتح الله بي نياز منتقد و صاحبنظر برجسته ادبيات معاصر است .



هيات داوران مهرگان ادب كودك و نوجوان " رمان نوجوانان " نقد و بررسي آثار انتشار يافته در اين حوزه را آغاز كرده است .اين هيات متشكل از سه داور اصلي و يك داور مشاور است و دبيري اين بخش را شهرام اقبال زاده منقد و مترجم تواناي ادبيات كودك و نوجوان به عهده دارد .



تركيب هيات داوران مهرگان علم ( علم براي همه ) در حوزه " محيط زيست " متشكل از سه داور اصلي است كه به تشخيص داوران در زمينه هاي مختلف علمي ، از داوران متخصص در آن زمينه مشاوره گرفته مي شود .دبيري اين بخش از جوايز مهرگان بر عهده مهندس علي پازوكي كارشناس و محقق شناخته شده آثار علمي است .



علي رضا زرگر بنيان گذار پكا و مدير عامل آن از سال تاسيس 1376 تا 1382 - كه جايزه مهرگان در اولين سالهاي مديريت او شكل گرفت اعتقاد دارد كه : بنا به تجربه حاصل از كارهاي دسته جمعي فرهنگي در ايران ، به نظرمي رسد اگر جوايز ادبي و علمي وابسته به شركت هاي خصوصي ، مراكز دولتي و يا حتي سازمان هاي عمومي نباشد ، دوام و پايداري بيشتري خواهد داشت و در اهداي جوايز به ملاك هاي حرفه اي ، بي طرفي و استقلال داوران توجه بيشتري خواهد شد .



وي با رد هر گونه اظهار نظردرخصوص عدم برگزاري جوايز مهرگان اعلام كرد : در آينده نزديك بيانيه هاي بعدي مهرگان و فهرست آثار برگزيده در هر بخش را به آگاهي دوستداران مهرگان خواهيم رساند .

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