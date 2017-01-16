آمادگی روسیه برای کمک به کشف علل سقوط هواپیمای ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، انجمن هواپیمائی داخلی روسیه اعلام کرد: مسکو آماده است که در کشف دلایل سقوط هواپیمای بوئینگ باربری ترکیه با استفاده از کمیسیون ویژه تحقیقات به قرقیزستان کمک کند.

سخنگوی این انجمن افزود: ما آماده ایم به محض دریافت درخواست رسمی از جانب مقامات قرقیزستان، برای کشف دلایل سقوط هواپیما، با استفاده از یک کمیسیون ویژه تحقیقاتی، به این کشور کمک کنیم.

وی در ادامه گفت: قبلا توافقاتی به صورت شفاهی و از طریق گفتگوی تلفنی بین مسئولان قرقیزستان و کمیسیون ویژه تحقیقات روسیه انجام گرفته است.

بر اساس گفته های سخنگوی انجمن هواپیمایی داخلی روسیه، اعضای کمیسیون ویژه تحقیقات آماده هستند که بلافاصله پس از دریافت تقاضای رسمی از جانب مقامات قرقیزستان، به این کشور و محل سقوط هواپیمای باربری ترکیه پرواز کنند.

لازم به ذکر است که روز دوشنبه یک هواپیمای بوئینگ باربری ۷۴۷ متعلق به خطوط هوائی ACT ترکیه، در مناطق مسکونی اطراف فرودگاهی در «بیشکک» پایتخت قرقیزستان سقوط کرد. در این سانحه ۳۷ تن کشته شده و ۱۱ نفر نیز زخمی شدند.