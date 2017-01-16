رضایی: انتظار ما توسعه روابط تهران و پکن با سرعت بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجمع، هیأت دیپلماتیک چین که به میزبانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تهران آمده اند، صبح دوشنبه ۲۷ دیماه ۱۳۹۵ در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام با محسن رضایی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار محسن رضایی ضمن تاکید بر گسترش روابط و افزایش مبادلات اقتصادی ایران و چین و همکاری های فی ما بین به سفرهای هیات های اعزامی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به کشور چین اشاره کرد و گفت: هیات های ما سفرهای خوبی به چین داشته اند و در بازدیدهای خود پیشرفت های کشور شما را از نزدیک دیده اند. دولتمردان ما با پیشرفت های کشور شما بیش از پیش آشنا شده اند و ما مایل هستیم که روابط ادامه و توسعه پیدا کند. عملکرد مسوولان چین را مد نظر قرار داده ایم. موضع گیری های آنها در مورد بحث های جهانی و منطقه را ارزیابی می کنیم و امیدوار هستم که پیشرفت های بیشتری برای ملت چین به وجود بیاید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروزه مساله فساد در بیشتر کشورهای جهان قابل مشاهده است و همه دولتها درحال چاره اندیشی هستند. تجربیات چین در تصویب سندهای راهبردی برای نظارت و انضباط در چین برای کشور شما اهمیت بسیاری دارد و به نظر می رسد اقتصاد شما به خاطر توسعه و پیچیده شدن روابطتان باخارج، این مصوبات را می طلبد. علاوه بر این فناوری های جدیدی که وارد جامعه شما شده است، انضباط و نظارت بیشتری را می خواهد. این موضوع در ایران هم مطرح است و ما هم به دانستن تجارب شما علاقه داریم و مایل هستیم چالش های پیش روی شما را بدانیم.

وی افزود: روابط چین و ایران رو به رشد است و همکاری ها نسبت به ده سال پیش پیشرفت زیادی داشته و در این زمینه تردیدی نداریم. روابط سیاسی ما با شما در مذاکرات هسته ای خوب بود. عملکرد چین نسبت به سایر مذاکره کننده ها، قابل قبول تر بود. برخلاف فرانسه و انگلیس، ما شاهد همکاری بیشتری از سوی چین و روسیه بودیم. شما سرمایه های زیادی دارید و ما هم زمینه همکاری و سرمایه گذاری زیادی برای شما داریم.

استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع) گفت: ما بعد از دویست سال، انگلیس را از کشور خود بیرون کردیم. پنجاه سال هم به درازا کشید تا آمریکایی ها را بیرون کنیم. اکنون با به دست آوردن استقلال و اقتدار می توانیم با شما همکاری بیشتری داشته باشیم. این یک فرصت تاریخی است. می خواهیم در همکاری و تعامل بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و حزب حاکم چین راهکارهایی برای شتاب دادن به همکاری های اقتصادی بیابیم و انتظار ما این است که با سرعت بیشتری روابط را توسعه بدهیم.

در ابتدای این دیدار، «چی یو» معاون وزارت سازمانی حزب حاکم چین، با اشاره به روابط تاریخی روابط ایران و چین گفت: روابط و دوستی ایران و چین ریشه دار است و در جریان تاریخ چالش های مختلف را تحمل کرده و از ۴۵ سال پیش دولت چین اهمیت زیادی برای رابطه با ایران قائل شده است. ما از سفر به ایران بسیار خشنود هستیم و از دعوت و پذیرایی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکر می کنیم.

وی با ارائه گزارشی از مصوبات هجدهمین اجلاس دوره ای حزب حاکم چین، به سیاست های اتخاذ شده برای تحقق رویای بزرگ چین و طرح های راهبردی این حزب اشاره کرد و گفت: با این سیاست ها، اعتماد مردم چین به حزب بیشتر شده است. در جلسات اخیر این حزب، موضوع اصلی، تقویت انضباط حزبی بوده و از این جلسات نتایج مهمی گرفته ایم و اسناد مهمی در مورد زندگی سیاسی اعضای حزب مورد به تصویب رسیده است. ما از این مقررات برای مقابله با چالش های فرارو استفاده می کنیم. همچنین اسنادی نیز برای گسترش نظارت ها در حزب حاکم تصویب کرده ایم تا سازمان های کشوری و ایالتی و شهری و کادر و کارمندان حزب حاکم چین تحت اساسنامه حزب فعالیت کنند.

در این دیدار که در حضور سفیر چین در تهران انجام شد، رئیس هیات دیپلماتیک حزب حاکم چین، از اهمیتی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای جهش در روابط دو کشور قائل هستند، تشکر کرد و وعده داد این موضوعات را به مسوولان عالیرتبه کشورش منتقل می کند.