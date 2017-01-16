به گزارش خبرنگار مهر، رحیم آقا محمدی ظهر دوشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: این در حالی است که تعداد متوفیان در مدت مشابه سال گذشته ۲۵ نفر بود و مجموع تصادفات فوتی درونشهری اردبیل ۵۲ درصد افزایش دارد.
وی تأکید کرد: از مجموع تصادفات درونشهری ۶۰ درصد از متوفیان را عابران پیاده تشکیل میدهند و این رقم در مقایسه با برخی استانها بالا است بطوریکه در خود استان تهران ۴۰ درصد از متوفیان شامل عابران پیاده است.
رئیس پلیس راهور استان متذکر شد: بیشترین تصادفات عابران پیاده در شهرستانهای اردبیل، پارسآباد و خلخال مشاهده میشود و افزایش فوتی نیز بیشتر در این سه شهر مشاهده شده است.
به گفته آقا محمدی تصادفات فوتی پارسآباد ۷۰۰ درصد و تصادفات خلخال ۴۰۰ درصد افزایش دارد و هر چند این افزایش نیازمند تدابیر جدی از سوی نهادهای متولی است اما در مجموع استان اردبیل در میانه آمارهای تصادفات درونشهری واقع شده است.
وی بیشترین گروههای پرخطر تصادفات درونشهری را سالخوردگان و خردسالان دانست و افزود: سالخوردگان بالای ۵۰ سال و خردسالان زیر ۱۰ سال به صورت معمول بیشتر در معرض خطر هستند و لازم است خانوادهها از این موضوع اطلاع لازم را داشته باشند.
رئیس پلیس راهور استان در خصوص علت تصادفات درونشهری متذکر شد: ۴۸ درصد از تصادفات به دلیل عدم توجه به جلو است و بررسیها نشان میدهد راننده به جای توجه به جلو به پیرامون خود در حین رانندگی توجه داشته است.
آقا محمدی تأکید کرد: در عین حال که تخطی از سرعت مطمئنه کمترین میزان را شامل میشود، ۲۱ درصد از علت تصادفات نیز عدم رعایت حق تقدم است.
ضرورت راهاندازی مرکز کنترل ترافیک در شهرها
وی یکی از مطالبات پلیس راهور برای ارائه خدمات بهینه را راهاندازی مرکز کنترل ترافیک و همچنین دوربینهای کنترل ترافیک عنوان کرد.
به گفته رئیس پلیس راهور استان لازم است حداقل ۲۵۰ دوربین کنترل ترافیک در معابر درونشهری استان دایر شود تا بتوان تخلفات را به صورت هوشمند رصد کرد.
آقا محمدی متذکر شد: راهاندازی دوربینها منوط به راهاندازی مرکز کنترل ترافیک است و با توجه به اینکه این مرکز در حیطه وظایف شهرداری است، انتظار میرود مکان مناسبی از سوی شهرداریهای سطح استان برای راهاندازی این مرکز اختصاص یابد.
وی همچنین به ضرورت اجرای طرح جامع ترافیک استان اشاره کرد و گفت: این طرح چندین سال است که مصوب شده اما اجرا نمیشود.
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