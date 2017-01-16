۲۷ هزار شغل بیمه شده در کرمان ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی صبح دوشنبه با سفر به پایتخت و حضور در جلسه پیگیری تسهیلات رونق تولید واحد های اقتصادی استان اظهار کرد: ۹ ماهه امسال ۲۷ هزار شغل بیمه شده در استان ایجاد شده است و امید می رود این آمار تا پایان سال افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه در چند ماهه اخیر پیگیری ها و نشست های تخصصی با مدیران عامل بانک های کشور باعث رفع نقدینگی واحد های تولیدی در استان شد، یادآورشد: امید می رود تا پایان سال و در جلسات جداگانه با مدیران عامل بانک ها بتوانیم مشکلات واحد های تولیدی را بر طرف و موانع تولید را مرتفع سازیم.

استاندار کرمان به آخرین سفر معاون اول ریاست جمهوری به استان کرمان و بازدید از طرح های اقتصاد مقاومتی جنوب استان اشاره و تصریح کرد: معاون اول رئیس جمهور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان، گزارش بانک های استان را در جهت رونق تولید مثبت ارزیابی نکرد.

وی از برگزاری جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور وزیر کشور و ۱۰ مدیرعامل بانک های تاثیرگذار کشور در بهمن امسال خبر داد.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان مهد بزرگانی همچون آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله موحدی کرمانی و اسحاق جهانگیری است، افزود: استان کرمان کمترین حاشیه سیاسی را داشته است زیرا کلیه مسئولین استان برای توسعه همه جانبه استان گام برمی دارند.

رزم حسینی به نتایج مدل مثلث توسعه اقتصادی در استان کرمان اشاره کرد و یادآورشد: مدل مثلث توسعه اقتصادی در استان کرمان در هیچ کجای کشور وجود ندارد و همین امر موجب شده است تا هیچگونه اختلافی در شورای تامین استان مشاهده نشود.

وی طرح های اقتصاد مقاومتی در استان کرمان را از جنس توانمندسازی مردم دانست و تصریح کرد: با وجود بروکراسی اداری مفهوم توسعه معنا نمی یابد لذا یک الگوی شهری توسعه یافته با همکاری بخش غیردولتی به دور از آسیب های اجتماعی به صورت پایلوت در شهرستان قلعه گنج اجرا شد.

استاندار کرمان گفت: با توجه به اینکه طرح های اقتصاد مقاومتی در شهرستان قلعه گنج با موفقیت همراه بود، این طرح در سراسر استان تکثیر خواهد یافت به همین منظور استان کرمان به هشت زون اقتصادی تقسیم و مسئولیت هر یک از مناطق به موسسات غیردولتی واگذار شد.