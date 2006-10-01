به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي جشنواره بين المللي فيلم رشد اعلام كرد حسن پور شيوه هاي رسانه تصوير از طريق توليد و عرضه آثار آموزشي را ضعيف خواند و افزود: "آموزش از طريق حرفه سينما به شدت براي مخاطب تاثيرگذار است. با ابزار سينما مي توانيم كودكان و نوجوانان را به فضايي ببريم كه از طريق آن جذابيت هاي لازم به كودكان و نوجوانان منتقل شود."



وي در پاسخ به اين پرسش كه جشنواره هاي موضوعي همچون رشد چه نقشي در ارتقا جايگاه آموزشي سينما دارند گفت: "اين جشنواره با وجود گستردگي موضوعي و مخاطب تاثيرگذار نبوده است. جشنواره فيلم رشد با سياستگذاري و تعيين اهداف متعالي در حوزه آموزش مي تواند در گسترش جريان رسانه آموزشي و توليد آثار سينمايي تلويزيوني با كاركرد آموزشي و تربيتي موثر باشد."



حسن پور بر ضرورت تعامل و ارتباط بيشتر ميان هنرمندان، سينماگران و مسئولان عرصه آموزشي و تربيتي تاكيد كرد و گفت: "جشنواره فيلم رشد بايد اين امكان را براي ارتباط بيشتر فراهم كند." سي و ششمين جشنواره بين المللي فيلم رشد از 12 تا 19 آبان ماه در تهران برگزار مي شود.

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