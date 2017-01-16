تالار علم نوجوان در باغ کتاب تهران به زودی افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری با بیان اینکه سرانه فضاهای فرهنگی پایتخت در یک دهه اخیر دستخوش تغییرات بسیاری شده است، گفت: افزایش بالغ بر ۶۵۰۰ صندلی سینما و ۵ هزار صندلی تئاتر به سالن های پایتخت و ساخت مجهزترین مرکز تئاتر کشور تحت عنوان پردیس تئاتر تهران از مهم ترین اتفاقاتی است که حال و هوای هنری شهر را دگرگون کرده است.

وی گفت: با وجود تمامی اقدامات شهرداری طی ۱۱ سال اخیر، به دلیل تنوع فرهنگی موجود در جامعه و ضرورت غنی سازی اوقات فراغت و الگوسازی فرهنگی برای تمامی اقشار جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان پیش بینی کرده ایم تا فعالیت هایمان را در تمامی مناطق تهران به ویژه مناطق کم برخوردار توسعه دهیم.

وی با تاکید بر راه اندازی نخستین تالار علم نوجوان در کشور با همکاری دانشگاه تهران عنوان کرد: این تالار به همت متخصصان داخلی طراحی شده و قرار است تا پایان سال به همراه پارک علم کودک در باغ کتاب تهران افتتاح شود.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه در سال های اخیر شیوه و روش آموزش کودکان و نوجوان تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است، تصریح کرد: تجربه نشان می دهد که نمی توان با مدل های آموزشی گذشته به دنبال تربیت نسل جدید بود. از این رو شهرداری تهران در راس تمامی سازمان های مسئول تصمیم بر آن گرفت تا در یکی از مهم ترین پروژه های علم محور خود کودکان و نوجوانان را محور توجه خود قرار دهد.

جعفری افزود: تالارهای علم بهترین فضای آموزشی، تربیتی و فرهنگی برای تمامی نوجوانان اعم از قشرهای مختلف اجتماعی و اقتصادی است. به طور حتم افتتاح این تالار می تواند نقش بسزایی را در ترویج روش های آموزشی نوین و منطبق با استانداردهای جهانی داشته باشد.

وی در پایان از افتتاح تالار علم نوجوان در باغ کتاب تهران در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با راه اندازی این مجموعه بزرگ و علمی امیدواریم بتوانیم فرصت علم آموزی نوجوانان و آشنایی آن ها با دانش روز دنیا را فراهم آوریم.