گوشت قرمز منجمد در قم متقاضي ندارد

حسن جمشيدي‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر در قم به ميزان سهميه گوشت قرمز منجمد در قم اشاره كرد و اظهار داشت: سهميه گوشت قرمز منجمد استان قم 140 تن مي‌باشد كه در حال حاضر 10 تن از اين ميزان آماده عرضه به مردم مي‌باشد.



وي افزود: متأسفانه براي عرضه اين مقدار تاكنون متقاضي نداشتيم. جمشيدي‌ها در ادامه از توزيع بيش از 110 تن گوشت مرغ منجمد بين همشهريان قمي خبر داد و گفت: اين ميزان گوشت مرغ توسط فروشگاه‌هاي بزرگ و تعاوني‌هاي مصرف كارگري و كارمندي توزيع شده است و با برنامه ريزي صورت گرفته اين روند تا پايان ماه مبارك رمضان ادامه خواهد داشت.



رئيس سازمان بازرگاني استان قم قيمت مرغ منجمد براي فروش به عمده فروشان به ازاي هر كيلو هزار و 315 تومان و براي عرضه به خرده فروشان و مصرف كنندگان كيلويي هزار و 360 تومان اعلام كرد و اظهار داشت: در چند روز آينده فروشگاه‌هاي عرضه گوشت مرغ در سطح شهر نيز نسبت به عرضه مرغ منجمد اقدام خواهند كرد.



وي در پايان از همشهريان خواست تا در صورت هرگونه تخلف در خصوص قيمت فروش مرغ منجمد، مراتب را با تلفن 124 ستاد خبري سازمان بازرگاني اطلاع دهند.



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