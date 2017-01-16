به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر دوشنبه در جلسه شورای زکات لرستان در سخنانی با بیان اینکه زکات یک فریضه الهی است اظهار داشت: زکات در اسلام در راستای فقر زدایی، پاکیزگی روح و دل انسان ها و همچنین برای قطع دلبستگی از تعلقات دنیوی در نظر گرفته شده است.

ساختار فعلی شورای زکات لرستان اشکال دارد

وی با بیان اینکه اهمیت زکات کمتر از نماز نیست عنوان کرد: زکات یک امر حکومتی است و ولایت فقیه اختیار آن را داشته که با استفاده از آن اقدام به ترویج اسلام، فقرزدایی، محرومیت زدایی، تقویت معنویت در بین مردم و ... می کند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه زکات باید برای مردم هزینه شود بیان داشت: زکات جنبه مردمی دارد و مردم نقس برجسته و محوری در آن دارند.

آیت الله میرعمادی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه ساختار فعلی ستاد زکات لرستان دارای اشکال است گفت: اعضای ستاد نقش خود را به خوبی نمی دانند و این ساختار باید عوض شود.

وی با بیان اینکه ما در امر زکات نباید به آمار دل خوش کنیم گفت: زکات یک واجب الهی بوده و آنچه مهم بوده این است که ما برای زکات چه کرده ایم و چه بسترهایی برای پرداخت زکات در استان فراهم کرده ایم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه ما باید بگویم که برای نماز و زکات چه کرده ایم افزود: اعضای ستاد زکات لرستان باید بدانند که چه کاری راجع به زکات انجام داده اند.

زکات مستحبی در لرستان سامان یابد

آیت الله میرعمادی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار فعلی ستاد زکات لرستان بیان داشت: اگر می خواهیم که در امور زکات موفق شویم اعضای ستاد زکات در کمیته های مختلف باید تقسیم شوند.

وی با تاکید بر اینکه ستاد زکات استان باید کار سیاست گذاری را انجام دهد و کمیته های زیر مجموعه باید در این زمینه نقش آفرینی کنند گفت: در این راستا باید کمیته جمع آوری زکات، کمیته توزیع زکات، کمیته نظارت زکات و کمیته تبلیغ، ترویج و اطلاع رسانی زکات در استان راه اندازی شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد بر ضرورت شناسایی و رفع مشکلات بر سر راه جمع آوری و توزیع زکات در لرستان تاکید کرد و گفت: ساختار فعلی شورای زکات جوابگو نیست و باید اصلاح شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه فریضه زکات باید احیا شود گفت: کسی که زکات را پرداخت می کند باید بدانند که این زکات کجا مصرف می شود.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه زکات قصد قربت می خواهد گفت: همچنین زکات مستحبی در استان نیز باید سرو سامان پیدا کند.

کمیته های تخصصی زکات راه اندازی شود

وی با تاکید بر راه اندازی کمیته فرهنگی، تبلیغ و اطلاع رسانی زکات در استان عنوان کرد: اعضای این کمیته شامل تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، اوقاف و امور خیریه، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه باید باشد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین با تاکید بر ایجاد کمیته جمع آوری و پشتیبانی زکات در استان گفت: این کمیته نیز شامل کمیته امداد امام خمینی(ره)، فرمانداران، استانداری لرستان، جهاد کشاوری، تعاون روستایی و صنعت، معدن و تجارت باید باشد.

آیت الله میرعمادی همچنین با تاکید بر ضرورت ایجاد کمیته توزیع زکات گفت: این کمیته نیز باید با حضور امام جمعه در هر شهرستان، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی باید تشکیل شود.

وی بیان داشت: همچنین کمیته نظارت زکات نیز باید با حضور امام جمعه در هر شهرستان، کمیته امداد امام خمینی(ره)، استانداری لرستان و همچنین فرمانداری راه اندازی شود.