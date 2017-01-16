جزییات دستگیری زن سارق مترو/ مالباختگان متهم را شناسایی کنید

به گزارش خبرنگار مهر ساعت یک ظهر ۱۱ دی ماه سال جاری، به مأموران پلیس مترو مستقر در ایستگاه دروازه دولت اطلاع داده شد که دو خانم در ایستگاه با یکدیگر درگیر شدند.

با حضور مأمورین پلیس مترو و انجام تحقیقات اولیه، یکی از دو خانم به مأموران گفت که محتویات کیفش شامل مدارک شناسایی و گوشی تلفن همراه توسط خانمی که با وی درگیر شده دزدیده شده است.

با توجه به این ادعا، مأموران پلیس مترو با رعایت کلیه موازین حقوق شهروندی هر دو خانم را به اتاق پلیس منتقل و در بازرسی از کیف خانمِ سمیه . م (متولد ۱۳۶۰) موفق به کشف مدارک شناسایی متعلق به افراد دیگر شدند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع جیب بری و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۱۱ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با انتقال سمیه به اداره هفدهم پلیس آگاهی، کارآگاهان با بررسی اسناد و مدارک شناسایی کشف شده از کیف متهم اطمینان پیدا کردند که تمامی این اموال به شیوه جیب بری و در داخل ایستگاه های مترو سرقت شده است؛ همچنین بررسی سوابق سمیه نشان داد که او در سال ۱۳۸۹ ، در محدوده میدان تجریش و به اتهام جیب بری دستگیر و روانه زندان شده و مجددا سال ۱۳۹۴، در خیابان لشگر به اتهام سرقت داخل خودرو دستگیر و روانه زندان شده است.

در ادامه تحقیقات، سمیه با طرح ادعای بیگناهی مدعی شد که سرقتی انجام نداده و مدارک کشف شده از وی توسط افراد دیگری در داخل کیفش قرار داده شده است همچنین متهم در ادامه اظهارات متناقض خود مدعی شد که از مبدأ خیابان پیروزی قصد رفتن به خانه یکی از بستگانش در منطقه لویزان را داشته که اشتباها سوار قطار خط ۴ مترو شده است.

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با انتشار این خبر اعلام کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده و به جهت شناسایی سایر جرایم ارتکابی متهم، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی مقام قضایی صادر شده است، لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند دعوت می شود تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.