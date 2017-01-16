انهدام باند ۶ نفره زورگیران غرب پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر ۱۷ آبانماه سالجاری، مردی با حضور در کلانتری ۱۳۵ آزادی از ماجرای گرفتار شدن در دام زورگیران مسافرکش نما خبر داد.

مرد جوان به ماموران گفت: در میدان آزادی منتظر تاکسی بودم تا به خانه ام در منطقه تهرانسر بروم که یک پراید سفید رنگ جلوی پایم توقف کرد و چون فکر می کردم ۲ جوان دیگر مسافر هستند سوار بر خودروی پراید شدم.

وی افزود: هنوز لحظاتی نگذشته بود که مسافر صندلی جلو و عقب از زیر لباسشان چاقو بیرون کشیدند و با تهدید به مرگ گوشی موبایل و پولهایم را سرقت کردند و سپس در محله ای خلوت رهایم کردند.

بدین ترتیب تیمی از ماموران پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۳۴ برای دستگیری عاملان این زورگیری های مسافرکش نما وارد عمل شدند.

کارآگاهان در تحقیقات ابتدایی پی بردند که طعمه های دیگری به این شیوه و شگرد اسیر زورگیری های مردان خشن در جنوب و جنوب غرب تهران شده اند.

در ادامه ماموران در یکی از پرونده ها پی بردند که یکی از طمعه ها دزدان زمانیکه در برابر اقدام سارقان مقاومت کرده از سوی آنها هدف ضربات چاقو قرار گرفته است.

تیم پلیسی در گام بعدی با اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی خودروی پراید سفید رنگ دزدان شدند.

همین سرنخ کافی بود تا صاحب خودروی پراید شناسایی شود و در ادامه مشخص شد که صاحب پراید مصطفی یکی از مجرمان سابقه دارد، است.

کارآگاهان در این مرحله با تحت نظر قرار دادند مصطفی به صورت نامحسوس موفق شدند دیگر اعضای این باند ۶ نفره را در منطقه اسلامشهر شناسایی کنند.

کارآگاهان در ادامه با شناسایی مخفیگاه های پیمان، مهدی، کاظم،هاشم و حامد هماهنگی های لازم صورت گرفت و ماموران در عملیاتی همزمان و هماهنگ موفق به دستگیری همه اعضای این باند زورگیران خشن که ۱۸ تا ۲۰ سال سن دارند، شدند.

متهمان زمانیکه در برابر مدارک پلیسی قرار گرفتند به ناچار به سرقت هایشان در مناطق جنوب و جنوب غرب تهران به ویژه در محدوده های شهرری، آزادگان و آزادی اعتراف کردند.

کارآگاهان در تحقیقات از متهمان پی بردند که دزدان برای اجرای نقشه سرقت هایشان با ۲ موتور سیکلت، پراید سفید رنگشان را اسکورت می کردند تا در صورت مقاومت یا مزاحمت های خودروهای عبوری همدستان این باند که سایه به سایه اجرای نقشه را تحت نظر داشتند وارد عمل می شدند.

ماموران در ادامه تحقیقات زمانیکه دزدان را در برابر چند تن از طعمه های زورگیری با موتورسیکلت قرار گرفتند مورد شناسایی قرار گرفتند و مشخص شد زورگیران در سناریوی دیگری سوار بر موتور سیکلت زورگیری کرده اند.

سرهنگ کارآگاه احمد نجفی ، رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران با اعلام خبر دستگیری هر ۶ عضو باند به خبرنگار مهر گفت : همه اعضای این باند زورگیران مسافرکش نما به مواد مخدر شیشه اعتیاد دارند و سرقتهایشان را برای تامین هزینه اعتیادشان انجام داده اند.

وی افزود: با توجه به اعتراف صریح متهمین به دهها فقره سرقت به عنف در مناطق غرب و جنوب غرب تهران و به منظور شناسایی سایر جرایم ارتکابی متهمین، از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت، زورگیری، ضرب و جرح، تهدید و ... قرار گرفتند خواست تا برای شناسایی متهمان به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان آزادی - خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.