مرگ ۱۶۵ عابر پیاده در حوادث رانندگی مازندران

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر مجموع آمار تلفات حوادث رانندگی در ۹ ماه امسال را ۵۱۰ نفر اعلام کرد و افزود: ۳۲ درصد کل تلفات حوادث رانندگی ۹ ماه امسال عابران پیاده هستند.



این مقام اجرایی استان اظهار داشت: بیشترین گروه سنی عابرانی که در حوادث رانندگی کشته می‌شوند، افراد بالای ۶۱ سال و کمترین سنین کمتر از ۱۰ سال‌اند، بر اساس آمارهای موجود ازنظر گروه سنی بیشترین عابران پیاده فوت‌شده با ۷۵ نفر، معادل ۴۵ درصد در گروه سنی ۶۱ سال به بالا قرار دارند.



عباسی در خصوص بالاترین آمار متوفیات عابران پیاده در استان گفت: شهرستان‌های ساری با ۲۹ نفر، بابل با ۲۷ و قائم‌شهر با ۱۵ نفر بیشترین تعداد عابران فوت‌شده را در ۹ ماه امسال به خود اختصاص داده‌اند و سوادکوه، فریدونکنارو گلوگاه نیز هرکدام با دو فوتی شهرستان‌هایی هستند که در ۹ ماه امسال کمترین تعداد عابران متوفی در آن‌ها ثبت شد.

عباسی همچنین در خصوص بیشترین خودروی درگیر با متوفیان گفت: سواری با ۷۰ درصد، وانت‌بار ۱۶ درصد و کامیون با شش درصد بیشترین وسیله نقلیه درگیر با متوفیان عابر پیاده هستند که به تفکیک پراید با ۴۵، پژو ۴۰۵ با ۱۵ و سمند و ۲۰۶ هرکدام با ۱۳ مورد بیشترین فوتی گزارش‌شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: بر اساس این گزارش تیر (۱۵ مرد و ۹ زن) و مهرماه (۱۷ مردو ۷ زن) هرکدام با ۲۴ مورد بیشترین و فروردین‌ماه با ۱۲ (۱۰ مرد و ۲ زن) مورد کمترین ماه‌هایی هستند که در آن فوتی به ثبت رسید.

عباسی با اشاره به محل فوت عابران پیاده گفت: ۵۷ نفر از تلفات عابران پیاده آن‌ها در مسیرهای برون‌شهری و روستایی، (۵۷ درصد) جان خود را ازدست‌داده‌اند که این موضوع رعایت قوانین مربوط به عابران پیاده ازجمله توجه به چراغ‌راهنما،‌ رانندگی با سرعت مطمئن، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پل‌های عابر را دوچندان می‌کند.