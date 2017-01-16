به گزارش خبرگزاری مهر، سعیده طاهرزاده افزود: اصلی ترین موضوع جوانان مساله اشتغال است که اگر این مشکل حل شود و هر جوانی بتواند درآمد ثابتی برای خود داشته باشد، مشکلاتی مثل ازدواج، بزهکاری و سایر آسیب های اجتماعی کمتر می شود.

وی مقوله ازدواج را نیز یکی از مهمترین چالش های حوزه جوانان اعلام کرد و برای ترغیب انها به این امر، فرهنگسازی را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: نگاه اقتصادی و مادی صرف به این موضوع باعث شده این امر مقدس توسط جوانان انجام نشود و از آن شانه خالی می کند.



طاهرزاده به اثرات مخرب تهاجم فرهنگی بر شیوه زندگی مردم اشاره کرد و گفت: برخی از مفاهیم مادی گرایانه از آن سوی مرزها به این نسل تزریق شد. این اتفاق به سادگی در بین مردم نهادینه شد و بسیاری از مفاهیم که ریشه در فرهنگ و سنتهای کشورمان داشت از بین رفت.



این کارشناس کمیته بانوان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام کشور خاطرنشان کرد: مشکلات و آسیب های حوزه جوانان بسیار زیاد و پیچیده است و برگزاری چنین کنگره هایی می تواند نتایج خوبی در پی داشته باشد، اما به نظر می رسد بر روی چنین موضوعاتی خیلی باید عمیق و اساسی کار شود.



وی ادامه داد: اینکه صرفا کنفرانس و یا کنگره ای برگزار شود کار چندانی از پیش نمی برد، مگر اینکه واقعا چنین نشست هایی به نتایجی برسد و اگر هم به نتیجه رسید در ادامه آن پیگیری و مدون شده و ضمانت اجرایی ان نیز پیش بینی شود.

عضو کمیسیون تخصصی کنگره ملی مدیریت امور جوانان با بیان اینکه تمامی مشکلات را نباید متوجه دولت دانست توضیح داد که رفع همه آنها برعهده دولتمردان نیست .

طاهرزاده گفت: باید یک همگرایی و خردجمعی بین افراد جامعه به وجود بیاید. همه می دانیم مشکلات چیست و از کجا ناشی می شود، بنابراین به یک همت عمومی نیاز داریم تا این مشکلات را از سر راه برداریم .