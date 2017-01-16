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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان خبر داد:

دستگیری ۸ سوداگر مرگ در ایوان

دستگیری ۸ سوداگر مرگ در ایوان

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان ایوان از دستگیری هشت سوداگر مرگ در ایوان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عزیزیان امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور برخورد با سوداگران مرگ، مبارزه با هنجارشکنان و حفظ سلامت جامعه طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در شهرهای زرنه و ایوان اجرا و تعداد هشت سوداگر مرگ دستگیر شدند.

وی افزود: متهمان از خرده فروشان اصلی مواد مخدر و دارای سوابق کیفری بودند که در سه عملیات موفق پلیسی دستگیر و از آنان مقدار یک کیلو و ۱۱۳ گرم موادمخدر صنعتی و ۳۲۰ گرم مواد مخدر سنتی کشف و ضبط شد.

سرگرد عزیزیان یادآور شد: این طرح توسط پلیس مبارزه با موادمخدر و با همکاری یگان های اجرایی شهرستان به مرحله اجرا در آمد و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر برخورد قاطعانه با سوداگران مرگ گفت: خرده فروشان مواد مخدر باید در فرایند اعمال مجرمانه خود احساس امنیت نکنند و بدانند که پلیس با قاطعیت تمام با هنجارشکنان ومخلان نظم و امنیت عمومی وسوداگران مرگ برخورد می کند.

کد مطلب 3878679

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