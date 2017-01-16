رکوردگیری کادر فنی از اردونشینان تیم ملی وزنه برداری

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم اردوی تیم ملی وزنه برداری بعد از حدود یکماه به روزهای پایانی خود رسیده و در همین راستا سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی قصد دارد به زودی از اردونشینان رکوردگیری کند.

بر این اساس رکوردگیری رسمی از وزنه برداران راس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه در کمپ تیم های ملی با حضور داوران فدراسیون و نمایندگان باشگاه های مناطق نفت خیز جنوب خوزستان، رعد پدافند، نیروی زمینی و شرکت ملی حفاری اهواز برگزار می شود.

نکته جالب توجه این که در طول زمان برگزاری رکوردگیری، تنها مسئولان فدراسیون و نمایندگان باشگاهها در سالن تمرین حضور خواهند داشت که کادر فنی دلیل ممانعت از حضور افراد بیشتر را محدودیت فضای سالن ارو ذکر کرده است.

همچنین رکوردهای اردونشینان تیم ملی وزنه برداری در رکوردهای هفته چهارم لیگ برتر این ورزشکاران محاسبه خواهد شد.

نفرات زیر در رکوردگیری اردوی تیم ملی حضور خواهند داشت:

دسته ۶۹ کیلوگرم: مجید عسگری(رعد پدافند) و میثم زارعی(آزاد)

دسته ۷۷ کیلوگرم: رضا زارعی(شرکت ملی حفاری اهواز) و جابر بهروزی(رعد پدافند)

دسته ۸۵ کیلوگرم: علی میری(رعد پدافند)، صالح چراغی(نیروی زمینی ارتش) و مرتضی بیگلری(رعد پدافند)

دسته ۹۴ کیلوگرم: سید ایوب موسوی(مناطق نفت خیز جنوب خوزستان) و محمد زارعی(رعد پدافند)

دسته ۱۰۵ کیلوگرم: علیرضا سلیمانی(نیروی زمینی ارتش) و رضا آقازاده(مناطق نفت خیز جنوب خوزستان)

دسته به اضافه ۱۰۵ کیلوگرم: رامین ربیعی(مناطق نفت خیز جنوب خوزستان) و محسن بهرام زاده(مناطق نفت خیز جنوب خوزستان)

گفته می شود نفرات برتر این رکوردگیری به اردوی بعدی که از روز ۵ بهمن با حضور ملی پوشان اصلی و المپیکی برگزار می شود، دعوت خواهند شد.