هفته هفدهم و مربیانی که پایه نیمکت های شان لرزان است

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر سه شنبه و چهارشنبه این هفته با انجام ۸ بازی حساس برگزار می‌شود. دو دربی در تبریز و مشهد، دیدار سرخابی‌های تهران با همرنگان اهوازی شان و دیگر بازی‌هایی که هر کدام در نوع خود جذاب و دیدنی هستند. اما بازی‌های این هفته از آن نظر می‌تواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد که تعداد قابل ملاحظه ای از مربیان شاغل در لیگ برتر جایگاه مستحکمی در تیم‌های خود ندارند.

لیگ در حالی به هفته هفدهم خود رسید که تا کنون ماشین سازی، ذوب آهن، سیاه جامگان و صنعت نفت آبادان تیم‌هایی بودند که نیمکت خود را به منظور تقویت با تغییراتی مواجه ساختند تا خطیبی، گلمحمدی، فرهاد کاظمی و دست نشان به ترتیب جای خود را فرهاد کاظمی، مجتبی حسینی، خداداد عزیزی و فیروز کریمی بدهند. در این میان فرهاد کاظمی مربی بود که هم اخراج شد و جایگزین تا از این حیث از دیگر مربیان لیگ برتری متمایز باشد.

۱۲ تیم لیگ برتری هستند که کارشان را با همان کادری دنبال می‌کنند که فصل را با آنها آغاز کردند. اما هیچ تضمینی نیست که این ۱۲ تیم باقیمانده تا پایان فصل دست به تغییرات نزنند. بی تردید تیم‌هایی هستند که پایه‌های نیمکت داغ شان برای مردان نیمکت نشین لرزان است و مدیران این تیم ها مترصد آن هستند تا در اولین فرصت تغییراتی را در کادر فنی شان ایجاد کنند. فرصتی که شاید هفته هفدهم برای این قبیل مدیران ایجاد شود.

۱- صبای قم؛ بی تردید باید گفت صمد مرفاوی نزدیک ترین مربی به در خروجی باشگاهش است. صبایی‌ها به هیچ وجه از نتایج تیم شان رضایت ندارند. آنها یکبار تا یک قدمی برکناری مرفاوی رفتند اما در نهایت به وی فرصت محدودی برای جبران دادند. فرصتی که مرفاوی هنوز نتوانسته از آن استفاده کند. هیچ بعید نیست هفت هفدهم، آخرین هفته‌ای باشد که صمد مرفاوی روی نیمکت صبای قم می‌نشیند.

۲- سایپای تهران؛ انتظار مدیران سایپا از تیم شان و به خصوص از مربی سرد و گرم روزگار چشیده‌ای مثل حسین فرکی با سابقه دو بار کسب عنوان قهرمانی بسیار فراتر از قرار گرفتن در رده چهاردهم جدول است. سایپا در این هفته یک دیدار سخت و حساس با یکی از بهترین و آماده ترین تیم‌های این روزهای فوتبال ایران دارد. ذوب آهن تیمی است که می‌تواند در سرنوشت فرکی روی نیمکت صبا تاثیر گذار باشد.

فرکی نیز یکبار با استعفایی که داد تا یک قدمی جدایی از سایپا پیش رفت که البته با توجه به مخالفت مدیران سایپا با این استعفا، وی در تیمش ابقا شد. اما بعید است مدیران سایپا برای دومین بار هم با استعفای فرکی مخالفت کنند. استعفایی که در صورت نتیجه نگرفتن در این هفته ممکن است از سوی مربی خوشنام سایپا برای بار دوم نوشته شود.

۳- پدیده مشهد؛ گرچه به اعتقاد کارشناسان فوتبال پدیده یکی از بهترین فوتبال ها را در بین همه تیم‌های لیگ برتری با توجه به بضاعتش ارائه می‌دهد. اما پر واضح است از زمان مدیریت جدید این باشگاه، بستر برای جدایی رضا مهاجری از این تیم تا حدودی آماده شده و تنها نتایج است که باعث ابقای مهاجری شد. ممکن است در صورت شکست احتمالی پدیده در دربی مشهد، مهاجری نیز بعد از دو و نیم فصل حضور در این تیم از آن جدا شود.

۴- استقلال خوزستان؛ قرار گرفتن مدافع عنوان قهرمانی روی پله یازدهم برای مدیران و هواداران هیچ تیمی قابل قبول نیست. حتی اگر این تیم با مشکلات مالی فراوانی مواجه باشد. شکست استقلال خوزستان مقابل میزبانش استقلال تهران ممکن است به قیمت جدایی سیروس پورموسوی از نیمکت تیم مدافع عنوان قهرمانی تمام شود.

۵- سپاهان اصفهان؛ شاید باور کردنش سخت باشد، اما نیمکت سپاهان هم برای یک مربی جوان و امتحان پس داده‌ای مثل عبدالله ویسی خیلی نیمکت مستحکمی نیست. در صورتی که سپاهان نتواند هر سه امتیاز بازی با نفت را از آن خود کند، هیچ بعید نیست ویسی هم ناچار به خداحافظی با نیمکت سپاهان شود.