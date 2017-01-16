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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۲۸

فرماندار کرمانشاه:

برنامه‌های ستاد پاکسازی شورای مبارزه با مواد مخدر ادامه می‌یابد

برنامه‌های ستاد پاکسازی شورای مبارزه با مواد مخدر ادامه می‌یابد

کرمانشاه- فرماندار کرمانشاه گفت: در راستای برنامه‌های شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمانشاه کار پاکسازی با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه پانزدهمین جلسه فوق‌العاده شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمانشاه به ریاست فضل اله رنجبر فرماندار کرمانشاه و با حضور بازرسان ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلسه که مسئولان و مدیران مربوطه حضور داشتند رنجبر فرماندار کرمانشاه به تشریح عملکرد شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمانشاه در ده ماهه سال ۹۵ پرداخت.

 رنجبر با اشاره به تلاش‌های اعضا و بخشهای مرتبط با شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمانشاه گفت: تشکیل ستاد پاکسازی و اجتماعی ساختن مقابله با سو مصرف مواد مخدر و همچنین اقدامات فرهنگی از مهمترین اقدامات شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمانشاه است.

 وی در ادامه گفت: از سال ۹۳ سامان دهی و پاکسازی محله آقا جان و سایر مناطق پر خطر شهرستان کرمانشاه با جدیت بیشتری، دنبال شد و در این بین آموزش و پرورش و بویژه ناحیه یک، بسیج و شهرداری، مرکز بهداشت،  نیروی انتظامی و  بهزیستی  حضوری فعال داشته اند.

 رنجبر با اشاره به اقدامات صورت گرفته تاکید کرد: شرکت تعاونی در منطقه آقا جان برنامه های هنری، طرحهای ورزشی پایگاه مقاومت محلی، پایگاههای سلامت، جمع آوری زباله ها و سامان دهی فیزیکی و جمع آوری معتادان و مواد فروشان و برخورد با کمپهای غیر مجاز از مهمترین اقدامات است.

در ادامه مسولان مربوطه نیز به تشریح عملکرد خود پرداختند.

کد مطلب 3878713

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