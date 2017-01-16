به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه پانزدهمین جلسه فوق‌العاده شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمانشاه به ریاست فضل اله رنجبر فرماندار کرمانشاه و با حضور بازرسان ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلسه که مسئولان و مدیران مربوطه حضور داشتند رنجبر فرماندار کرمانشاه به تشریح عملکرد شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمانشاه در ده ماهه سال ۹۵ پرداخت.

رنجبر با اشاره به تلاش‌های اعضا و بخشهای مرتبط با شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمانشاه گفت: تشکیل ستاد پاکسازی و اجتماعی ساختن مقابله با سو مصرف مواد مخدر و همچنین اقدامات فرهنگی از مهمترین اقدامات شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمانشاه است.

وی در ادامه گفت: از سال ۹۳ سامان دهی و پاکسازی محله آقا جان و سایر مناطق پر خطر شهرستان کرمانشاه با جدیت بیشتری، دنبال شد و در این بین آموزش و پرورش و بویژه ناحیه یک، بسیج و شهرداری، مرکز بهداشت، نیروی انتظامی و بهزیستی حضوری فعال داشته اند.

رنجبر با اشاره به اقدامات صورت گرفته تاکید کرد: شرکت تعاونی در منطقه آقا جان برنامه های هنری، طرحهای ورزشی پایگاه مقاومت محلی، پایگاههای سلامت، جمع آوری زباله ها و سامان دهی فیزیکی و جمع آوری معتادان و مواد فروشان و برخورد با کمپهای غیر مجاز از مهمترین اقدامات است.

در ادامه مسولان مربوطه نیز به تشریح عملکرد خود پرداختند.