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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۰

سرپرست منابع طبیعی تنگستان خبر داد:

صدور ۴۰ رأی قطعی در پرونده‌های تخلف اراضی به نفع دولت در تنگستان

صدور ۴۰ رأی قطعی در پرونده‌های تخلف اراضی به نفع دولت در تنگستان

بوشهر - سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنگستان از صدور ۴۰ رأی قطعی در پرونده های تخلف اراضی ملی به نفع دولت دراین شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شیرزاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: واحد حقوقی این شهرستان به شدت با زمین خواری برخورد می‌کند و با تلاش‌های مجدانه خود تا کنون موفق  به اخذ و صدور ۴۰ رأی قطعی به نفع دولت شده است.

وی افزود: در حال حاضر یگان حفاظت این شهرستان ۲۴ فقره پرونده‌های رأی گرفته را رفع تصرف کرده  است و زمین‌های ملی که به ناحق توسط افراد سودجو متصرف شده بود به دولت برگردانده شده است.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنگستان تصریح کرد: میزان اراضی خلع ید شده تاکنون بیش از ۲۳ هکتار است و یگان حفاظت این شهرستان با گشت‌زنی‌های مستمر خود آماده برخورد با هر نوع تخلف در حوزه منابع طبیعی شهرستان است.

وی ادامه داد: در مجموع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنگستان بیش از ۱۲۵ فقره پرونده تخلف اراضی ملی در  مراجع قضایی استان داشته است که ۹۰ فقره حقوقی و ۳۵ فقره کیفری است.

شیرزاد برخورد قاطع با زمین خواری در تنگستان را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: تنها برخورد با متخلفین راهکار مبارزه با زمین خواری نیست و بلکه با آموزش‌های لازم به دنبال نهادینه شدن فرهنگ حراست از اراضی و مراتع ملی در میان مردم هستیم.

وی از مشارکت نهادهای مردمی در پروژه‌های درختکاری و طرح‌های منابع طبیعی نیز تشکر کرد و خواستار عزم جدی دیگر دستگاه‌ها در کنار مردم برای توسعه احیاء مراتع در تنگستان شد.

کد مطلب 3878720

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