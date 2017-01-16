به گزارش خبرنگار مهر، حسن شیرزاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: واحد حقوقی این شهرستان به شدت با زمین خواری برخورد میکند و با تلاشهای مجدانه خود تا کنون موفق به اخذ و صدور ۴۰ رأی قطعی به نفع دولت شده است.
وی افزود: در حال حاضر یگان حفاظت این شهرستان ۲۴ فقره پروندههای رأی گرفته را رفع تصرف کرده است و زمینهای ملی که به ناحق توسط افراد سودجو متصرف شده بود به دولت برگردانده شده است.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنگستان تصریح کرد: میزان اراضی خلع ید شده تاکنون بیش از ۲۳ هکتار است و یگان حفاظت این شهرستان با گشتزنیهای مستمر خود آماده برخورد با هر نوع تخلف در حوزه منابع طبیعی شهرستان است.
وی ادامه داد: در مجموع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنگستان بیش از ۱۲۵ فقره پرونده تخلف اراضی ملی در مراجع قضایی استان داشته است که ۹۰ فقره حقوقی و ۳۵ فقره کیفری است.
شیرزاد برخورد قاطع با زمین خواری در تنگستان را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: تنها برخورد با متخلفین راهکار مبارزه با زمین خواری نیست و بلکه با آموزشهای لازم به دنبال نهادینه شدن فرهنگ حراست از اراضی و مراتع ملی در میان مردم هستیم.
وی از مشارکت نهادهای مردمی در پروژههای درختکاری و طرحهای منابع طبیعی نیز تشکر کرد و خواستار عزم جدی دیگر دستگاهها در کنار مردم برای توسعه احیاء مراتع در تنگستان شد.
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