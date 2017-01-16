ضرورت بهره گیری از فضای مجازی درجهت معرفی کتابخانه های صومعه سرا

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیل پور در جلسه نشست انجمن کتابخانه های عمومی که ظهر دوشنبه در دفتر فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شدبا اشاره به ارتقای وضعیت کتابخانه های شهرستان، اظهار کرد: این ارتقای سطح به دلیل اجرای بیش از ۹۰ درصدی تعهدات از سوی شهرداری ها و سایر دستگاه های نسبت به کتابخانه است.

وی با بیان اینکه متأسفانه سهم کتاب در سبد خرید خانوارها حتی به درصد هم نمی رسد، افزود: این موضوع در خور شأن جامعه مسلمان که در آن کسب علم به عنوان یک فرضیه بوده نیست.

فرماندار صومعه سرا با اشاره به اینکه شهرستان در این زمینه دارای وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر شهرها است، گفت: با توجه به رشد و فراگیر شدن فضاها و شبکه های مجازی باید از این فضا در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی بهره گیری شود.

وی برضرورت راه اندازی کانال کتابخانه های صومعه سرا با محوریت عضویت مسئولان تمامی دستگاه های اجرایی و شهروندان شهرستان تأکید و خاطرنشان کرد: در این کانال کلیه کتابخانه های شهرستان و عناوین کتاب ها موجود در آنها را با توجه به موضوع معرفی شود.

تعامل و همکاری همه دستگاه ها برای ترویج فرهنگ کتابخوانی

اسماعیل پور با اشاره به سهولت دسترسی به فضای مجازی برای اکثریت مردم، تصریح کرد: طی سال های گذشته طرح مطالعاتی در این زمینه در استان انجام شده که می تواند الگویی خوبی برای اجرای این طرح در سطح شهرستان باشد.

وی با بیان اینکه برای توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و کتابخانه ها باید از ظرفیت و پتانسیل همه دستگاه ها استفاده شود، اظهار کرد: باید با توجه به پتانسیل های هر دستگاه برای بهبود و ارتقای وضعیت کتابخانه های شهرستان برنامه ریزی شود.

فرماندار صومعه سرا به وجود مدارس بلا استفاده در سطح شهرستان اشاره کرد و گفت: می توانیم با تعامل و مشارکت اداره آموزش و پرورش شهرستان این فضاها را تبدیل به کتابخانه های مشارکتی کنیم.

وی افزود: در راستای تشویق و ترغیب مردم به ویژه نسل جوان به کتاب و کتابخوانی مسابقات کتابخوانی با موضوع های مختلف روز اعم از انتخابات، اسلام، مباحث سیاسی و... به صورت ماهانه برگزاری شود.

اسماعیل پور در ادامه از مسئولان کتابخانه های عمومی شهرستان درخواست که طی فراخوانی عمومی به نویسندگان که در موضوعات تاریخ، تمدن و ظرفیت های شهرستان صومعه سرا کتاب نوشته و مورد تأیید قرار گیرد چاپ این کتاب توسط فرمانداری انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه هزینه چاپ کتاب یکی از مهم ترین دغدغه های نویسندگان محسوب می شود، ادامه داد: این اقدام می تواند به عنوان یک اهرم تشویقی برای نویسندگان علاقه مند به نگارش کتاب در خصوص تاریخ، ظرفیت و پتانسیل شهرستان صومعه سرا باشد.

ضرورت همکاری بیشتر برای تکمیل پروژه کتابخانه تنیان صومعه سرا

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه امسال نیز اعتبارات خوبی به حوزه کتاب در شهرستان اختصاص داده شده است، تصریح کرد: تمام تلاش خود را برای تجهیز و نوسازی کتابخانه های شهرستان بکار می بریم.

وی با اشاره به ساخت کتابخانه در منطقه تنیان صومعه سرا، افزود: متاسفانه با توجه به اختصاص حدود ۳۰درصدی از کل اعتبارات درنظر گرفته شده برای این پروژه، امسال نیز این پروژه به بهره برداری نمی رسد و نیازمند همکاری و تعامل همه مسئولان اعم از استانی شهرستانی برای تکمیل این پروژه و بهره مند مردم به ویژه جوانان منطقه هستیم.

همچنین در این نشست با قرائت حکم محمدعلی نجفی استاندار گیلان و رئیس انجمن کتابخانه های استان، حسین اسماعیل پور فرماندار صومعه سرا و رئیس انجمن کتابخانه های شهرستان به عنوان رئیس نمونه انجمن کتابخانه های شهرستان های استان گیلان معرفی و انتخاب شد.