افتتاح تنها مرکز درمان سرطان خراسان شمالی/ وجود ۱۵۸۰ بیمار سرطانی

حمید حریری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تنها مرکز درمان سرطان استان در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد ساخته شده و در دهه فجر بهرهبرداری می شود.
حریری بابیان اینکه با بهرهبرداری از این مرکز بسیاری از مشکلات بیماران سرطانی برای انتقال به استانهای مجاور رفع میشود، افزود: این مرکز دارای دو بخش تشخیص و درمانی سرطان است.
وی تصریح کرد: در بخش تشخیص سرطان این مرکز دستگاههای موردنیاز ازجمله کولونوسکوپی، آندوسکوپی، سونوگرافی، کلوپوسکوپ، ماموگرافی و پاپ اسمیر تأمین و نصبشده است.
رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان گفت: در بخش تشخیص سرطان هنوز به دستگاههای دیگری نیاز مبرم داریم اما به دلیل نبود اعتبار هنوز نتوانستیم این دستگاهها را تأمین کنیم.
حریری بیان کرد: درمجموع بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین و خریداری دستگاههای موردنیاز لازم است که از خیران میخواهیم در این کار ما را یاری کنند.
وی گفت: در بخش درمان سرطان این مرکز، سه بونکر ساختهشده که در حال حاضر برای دو بونکر دستگاه پرتودرمانی و شتابدهنده تأمینشده است.
رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان افزود: همچنین در بخش درمان سرطان این مرکز دو دستگاه پرتودرمانی دیگر نیاز است که بهمحض تأمین اعتبار تهیه میشود.
حریری اظهار کرد: در حال حاضر یک هزار و ۵۸۰ بیمار سرطانی در استان وجود دارد که از این تعداد ۶۰۰ نفر خانم، ۹۸ کودک زیر ۱۳ سال و ۱۳ کودک زیر هشت سال و مابقی بیماران را آقایان تشکیل میدهند.
وی بابیان اینکه این مرکز ازلحاظ تجهیزات هنوز کامل نیست و به کمک خیران استان نیازمندیم گفت: برای ساخت این مرکز از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، سفر وزیر بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی استفادهشده است.
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