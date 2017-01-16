دستگیری سارق حرفه ای در همدان و کشف ۱۰ فقره سرقت داخل خودرو

سرهنگ رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی کنترل مجرمان حرفه ای، ماموران پلیس آگاهی استان مطلع شدند شخصی که مدتی پیش از زندان آزاد شده فعالیت خود را در امر سرقت از سر گرفته که پس از انجام تحقیقات مقدماتی مشخص شد وی شبانه و به تنهایی با یک دستگاه خودرو پراید اقدام به سرقت می کند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از اخذ مجوز قضایی نامبرده را تحت کنترل قرار دادند و در نهایت در پی یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: متهم پس از انتقال به اداره پلیس در بازجویی های صورت گرفته ابتدا منکر هر گونه سرقت شد، اما در ادامه بازجویی و تحقیقات کاملتر و مواجهه شدن با دلائل و مدارک به ناچار لب به اعتراف گشود و به ۱۰ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرد.

سرهنگ زارعی با اشاره به اینکه در بازرسی از محل سکونت متهم تعدادی وسایل داخل خودرو شامل ضبط صوت، آمپلی فایر و مدارک کشف شد، اظهار داشت: در ادامه رسیدگی به پرونده محل های سرقت مورد تایبد مالباختگان قرار گرفت و پس از تشکیل پرونده، متهم به دادسرا اعزام و از آن طریق با قرار مناسب روانه زندان شد.