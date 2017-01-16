به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، رسول محققیان در جریان بازدید مدیر و اعضای تیم روابط عمومی شهرداری اصفهان از محل پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان اظهار داشت: در موضوع برند شهری اصفهان، اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ برخی صنایع دستی را برند شهری اصفهان می دانند و برخی به موضوع گردشگری، صنعت و یا فرش اصفهان می پردازند و این موضوعات را برند شهری اصفهان تلقی می کنند؛ حال آن که نمایشگاه تجمیع همه صنایع و زمینه ها در کنار یکدیگر است و یک برند ترکیبی را برای شهر اصفهان ایجاد می کند.

وی با اشاره به این که به عنوان مثال، برند شهر فرانکفورت آلمان، نمایشگاه های این شهر است و این شهر را به برگزاری مهم ترین نمایشگاه های جهان می شناسند، بیان داشت: دنیا به سمت برندهای ترکیبی پیش می رود و در مورد شهر اصفهان نیز با وجود تنوع و تعدد ویژگی ها و شاخصه ها، می توان به این سمت حرکت کرد.

محققیان، به نقش نمایشگاه در توسعه شهرهای جهان اشاره داشت و با بیان این که متأسفانه اصفهان ۱۰ تا ۱۵ سال از روند توسعه نمایشگاهی بی بهره بود، گفت: در سال های گذشته با وجود فضای فیزیکی محدود توانستیم اصفهان را به عنوان یک شهر نمایشگاهی به ایران و برخی کشورها بشناسانیم اما اگر ظرفیت های نمایشگاهی در فضایی استاندارد و بین المللی، به موقع به کار گرفته می شد، اصفهان به قطب نمایشگاهی خاورمیانه تبدیل شده بود.

وی اذعان داشت: خوشبختانه نگاه مثبت شهرداری اصفهان به پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان و نیز درک بالای آنان از روابط بین الملل، به ما کمک کرده است که مرکز نمایشگاهی جدید اصفهان را با قوت به پیش ببریم.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه اصفهان، تصریح کرد: این نگاه که نمایشگاه مسیر رشد و تعالی شهر و صنایع مختلف است، در این دوره از شورای اسلامی شهر اصفهان وجود دارد و خوشبختانه نواندیشی مسوولان شهر مانند دیگر حوزه ها به موضوع نمایشگاه نیز تسری یافته است.

محققیان، با اشاره به عضویت شرکت نمایشگاه اصفهان در انجمن جهانی نمایشگاه ها (UFI) اظهار داشت: در جلسه اخیر سالانه این انجمن در حضور ۵۰۰ نفر از مدیران نمایشگاهی جهان، اعلام شد که در سال ۲۰۱۸، ۳۰ هزار مترمربع به فضای فیزیکی نمایشگاه اصفهان افزوده خواهد شد که پس از این جلسه شاهد هجوم شرکت های برگزارکننده نمایشگاه های جهان برای اطلاع از جزییات این پروژه بودیم که انعقاد قرارداد با یک شرکت آلمانی و یک شرکت فرانسوی از نتایج این تعاملات بوده است.

وی همچنین در خصوص نقش نمایشگاه در اشتغال گفت: شهر فرانکفورت به عنوان یکی از مهم ترین مراکز نمایشگاهی جهان، ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که بخش مهمی از اشتغال این جمعیت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ۸۰ نمایشگاهی که سالانه در این شهر برگزار می شود، تأمین می گردد. همچنین پلیس، فرودگاه، هتل ها و مدیریت شهری، برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه ها تلاش می کند چراکه رونق اقتصادی حاصل از نمایشگاه را درک کرده اند. از سوی دیگر مهم ترین بانک ها و مؤسسات مالی جهان، شعب خود را در این شهر تأسیس کرده اند زیرا مراودات تجاری قابل توجهی از طریق نمایشگاه های این شهر صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: در اغلب مراکز مهم نمایشگاهی جهان، شهرداری و اتاق بازرگانی مالک و سهامدار اصلی نمایشگاه ها هستند که ترکیب سهام نمایشگاه اصفهان نیز با ورود شهرداری و اتاق بازرگانی، مطابق با این الگوی جهانی است و این امر از تفکر جهانی مسوولان استان، حکایت دارد.

محققیان، ضمن تشریح ظرفیت های پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان گفت: این پروژه ۴۷ هکتار فضای فیزیکی را شامل می شود که ۱۷ هکتار آن مربوط به فاز اول و شامل ۱۵ هزار مترمربع سالن نمایشگاهی، ۸ هزار مترمربع فضای خدماتی و بخشی از محوطه سازی است و امیدواریم تا نیمه اول سال ۹۶ به بهره برداری برسد.

وی همچنین ضمن تقدیر از فعالیت های شهرداری اصفهان در حوزه اطلاع رسانی و روابط عمومی گفت: روند اطلاع رسانی فعالیت ها در سطح شهر متحول و بسیار خلاق شده و مردم رضایت زیادی از این اطلاع رسانی ها دارند.

پروژه ای امیدبخش برای مردم و شهر اصفهان

همچنین مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان در این جلسه گفت: این پروژه اتفاق بسیار بزرگی را در سطح شهر رقم خواهد زد و برگ برنده ای برای شهر اصفهان خواهد بود.

هادی نباتی نژاد، اظهار داشت: شاید این پروژه اکنون چنان که باید برای مردم شهر شناخته شده نیست اما بدون شک در آینده از ظرفیت های این پروژه مطلع خواهند شد و شکی نیست که بسیاری از شرکت های مستقر در پایتخت راغب خواهند بود نمایشگاه های خود را در این محل برپا کنند.

وی به تأثیر این پروژه در جذب گردشگر داخلی و خارجی، توسعه حمل و نقل، اشتغال، توسعه پایدار، حضور شرکت های مهم داخلی و خارجی در اصفهان و رونق اقتصادی استان و به ویژه شرق اصفهان اشاره داشت و افزود: یکی از اضلاع و زوایای مهم شهر خلاق، داشتن یک نمایشگاه بین المللی است و وظیفه ما حمایت از چنین حرکت های بزرگ و پروژه های امیدبخش برای مردم است.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفها، اذعان داشت: همت مسوولان شرکت نمایشگاه اصفهان به ویژه شخص مدیرعامل در تحقق این پروژه، همیشه زبان زد بوده و با شرایط فعلی، پیشرفت این پروژه نیز محسوس و قابل توجه است.

گفتنی است در ادامه این جلسه، مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان به همراه معاون، مدیران و کارشناسان اداره روابط عمومی شهرداری اصفهان، شبکه اطلاع رسانی شهر و سردبیر خبرگزاری ایمنا از این پروژه بازدید داشتند. همچنین در خصوص استفاده از توان مدیریت شهری به منظور اطلاع رسانی هر چه بهتر این پروژه، تبادل نظر شد.