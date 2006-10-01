به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس محتاج در جلسه شوراي اداري استان قم كه در محل استانداري قم برگزار شده بود، طي سخناني به ارائه گزارشي از سفر خود به كشور مالزي پرداخت و با اشاره به عمليات طرحهاي عمراني در اين كشور گفت: سرعت و كيفيت عمليات طرحهاي عمراني و اجرايي در استان قم بايد افزايش يابد تا از ظرفيتهاي استان به خوبي استفاده شود.
وي با تأكيد بر استفاده از ظرفيت كارشناسان كشور مالزي در اجراي طرحهاي عمراني گفت: كارشناسان فني شركتهاي عمراني مالزي از ظرفيتهاي مالي و عمراني مناسبي برخوردار هستند و ما ميتوانيم در پروژههاي عمراني مخصوصاً پروژه ساخت و ساز 500 هكتاري پرديسان از ظرفيتهاي آنها استفاده كنيم.
محتاج از حضور 10 نفر از كارشناسان مالزي در قم خبرداد و گفت: در روز بيستم مهرماه 10 نفر از كارشناسان مالزي جهت همكاري در اجراي طرحها و استفاده از الگوهاي مناسب به قم ميآيند.
وي نظم و همكاري را دو عامل پيشرفت شاخصهاي توسعه و اجراي عمليات طرحهاي عمراني در مالزي دانست و ادامه داد: نرخ رشد مسكن در مالزي بيشتر از نرخ رشد جمعيت آنهاست و كشور مالزي در ساخت و ساز مسكن به حد اشباع رسيده است.
محتاج در ادامه سخنان خود قم را محل مناسبي جهت اجراي پروژه مونوريل شهري دانست و گفت: ظرفيت جابه جايي مسافر توسط مونوريل از اتوبوسهاي شهري بيشتر است.
وي افزود: اجراي اين طرح مزاياي زيادي از جمله اشغال فضاي اندك جهت اجراي طرح و هزينه كمتر از پروژه قطار شهري را داراست.
استاندار قم بر افزايش سرعت و كيفيت عمليات طرحهاي عمراني در قم تأكيد كرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس محتاج در جلسه شوراي اداري استان قم كه در محل استانداري قم برگزار شده بود، طي سخناني به ارائه گزارشي از سفر خود به كشور مالزي پرداخت و با اشاره به عمليات طرحهاي عمراني در اين كشور گفت: سرعت و كيفيت عمليات طرحهاي عمراني و اجرايي در استان قم بايد افزايش يابد تا از ظرفيتهاي استان به خوبي استفاده شود.
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