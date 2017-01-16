سیامک سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۰۰تن گوشت مرغ برای بازار شب عید چهارمحال وبختیاری خریداری می شود، اظهار داشت: برنامه ریزی های برای تنظیم بازار شب عید در این استان آغاز شده است.

وی عنوان کرد: برای ذخیره سازی ۱۵۰ تن گوشت قرمز نیز در این استان برنامه ریزی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ذخیره سازی گوشت سفید و قرمز برای تامین در بازار شب عید انجام می شود و این اقدام نقش مهمی در جلوگیری از افزایش قیمت این محصولات دارد.

وی تاکید کرد: هم اکنون پرتقال نیز برای شب عید در استان در حال خریداری شدن است.