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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۲۲

بخشدار مرکزی کوهرنگ:

بارش ۲۰ سانتی متری برف در کوهرنگ

بارش ۲۰ سانتی متری برف در کوهرنگ

کوهرنگ - بخشدار مرکزی کوهرنگ از بارش ۲۰ سانتی متری برف در کوهرنگ خبر داد.

فرزاد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش ۲۰ سانتی متری برف در کوهرنگ، اظهار داشت: بارش برف از شب گذشته در این شهرستان آغاز شده است.

وی عنوان کرد: بارش برف تردد در جاده های این شهرستان را با مشکل روبرو کرده است.

وی بیان کرد: تردد در گردنه های این شهرستان از جمله عسل کشان، چری و ... با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ ادامه داد:  تمهیدات لازم برای خدمات رسانی پیش از آغاز بارش ها در این روستاهای این شهرستان اندیشیده شده است وروستاهای این شهرستان در حال حاضر مشکل خاصی ندارند.

کد مطلب 3878781

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