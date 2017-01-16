فرزاد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش ۲۰ سانتی متری برف در کوهرنگ، اظهار داشت: بارش برف از شب گذشته در این شهرستان آغاز شده است.

وی عنوان کرد: بارش برف تردد در جاده های این شهرستان را با مشکل روبرو کرده است.

وی بیان کرد: تردد در گردنه های این شهرستان از جمله عسل کشان، چری و ... با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ ادامه داد: تمهیدات لازم برای خدمات رسانی پیش از آغاز بارش ها در این روستاهای این شهرستان اندیشیده شده است وروستاهای این شهرستان در حال حاضر مشکل خاصی ندارند.