به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه مجلس در راستای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، بخش هایی از تکالیف مربوط به آموزش عمومی و عالی و علم و فناوری را تصویب کرد که بخش های از آن به شرح زیراست :

براساس ماده ۸۲- دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین‌المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری، در طول برنامه جداول مربوط را اجرایی کند.

عنوان واحد ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ سهم دانشجویان خارجی درصد ۰.۸ ۱ ۱.۲ ۱.۵ ۱.۸ سهم دانشجویان غیردولتی درصد ۴۴.۲ ۴۴.۳ ۴۴.۶ ۴۴.۸ ۴۵ نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه‌های اجرایی (حضوری) نفر ۲۵ ۲۴ ۲۲ ۲۰ ۲۰ نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حضوری) نفر ۱۱ ۱۱ ۱۰ ۱۰ ۱۰ نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت دانشگاه‌های غیر دولتی نفر ۵۳ ۵۰ ۴۷ ۴۵ ۴۳ نسبت هیأت علمی تمام وقت استادیار به بالا به کل هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حضوری) نفر ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ نسبت هیأت علمی تمام وقت استادیار به بالا به کل هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نفر (حضوری) نفر ۸۷ ۸۹ ۹۱ ۹۲ ۹۳

براساس این گزارش، سهم دانشجویان خارجی تا سال ۹۶ باید به ۸ برابر افزایش یابد. همچنین دانشجویان دانشگاه های غیردولتی نیز در سال آینده باید ۲.۴۴ درصد افزایش یابند.

همچنین نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه‌های اجرایی (حضوری) ۲۵ به یک و نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حضوری) ۱۱ دانشجو به یک نفر و نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت دانشگاه‌های غیر دولتی ۵۳ به یک نفر است.

همچنین نسبت هیأت علمی تمام وقت استادیار به بالا به کل هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حضوری) باید در سال آینده به ۸۸ نفر برسد. و نسبت هیأت علمی تمام وقت استادیار به بالا به کل هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نفر (حضوری) به ۸۷ نفر در سال ۹۶ برسد.

عنوان واحد ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ تعداد دانشجو نفر ۴۵۴۴۰۰۰ ۴۴۶۱۰۰۰ ۴۳۸۰۰۰۰ ۴۳۲۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰۰ نرخ ناخالص ثبت نام (جمعیت ۲۴-۱۸ سال) درصد ۵۱.۹ ۵۳.۰ ۵۳.۷ ۵۴ ۵۴ تعداد دانشجویان داخلی نفر ۴۴۹۸۰۰۰ ۴۴۰۵۰۰۰ ۴۳۱۴۰۰۰ ۴۲۲۵۰۰۰ ۴۲۲۳۰۰۰ سهم دانشجویان کاردانی به کل دانشجویان درصد ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان درصد ۲۴ ۲۶ ۲۸ ۳۰ ۳۰ سهم آموزشهای مهارتی تا پایان برنامه در نظام آموزشهای رسمی آموزش متوسطه و آموزش عالی آموزش و پرورش درصد ۳۸ ۴۰ ۴۳ ۴۷ ۵۰ آموزش عالی درصد ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۷ ۳۰ تعداد دانشجویان گروه علوم پایه به کل دانشجویان نفر ۳۱۸۴۰۰ ۳۳۹۸۰۰ ۳۶۲۶۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۳۸۷۰۰۰ تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم پایه نفر ۱۰۶۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰ ۱۲۹۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰ ۱۴۳۰۰۰ تعداد دانشگاه‌های در زمره ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا عدد ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ تعداد شعب خارجی دانشگاههای کشور عدد ۶ ۸ ۱۰ ۱۳ ۱۶

براساس این گزارش، تعداد دانشجویان تا سال ۹۶ به ۴ میلیون و ۵۴۴ هزار نفر و تعداد دانشجویان داخلی به ۴ میلیون و ۴۹۸ نفر افزایش یابد. همچنین سهم دانشجویان کاردانی به کل دانشجویان ۱۹ درصد و سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان ۲۴ درصد افزایش یابد.

سهم آموزشهای مهارتی تا پایان برنامه در نظام آموزشهای رسمی آموزش متوسطه و آموزش عالی تا سال ۹۶ باید به ۲۰ درصد ارتقاء یابد. همچنین تعداد دانشجویان گروه علوم پایه به کل دانشجویان به ۳۱۸ هزارو ۴۰۰ نفر و تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم پایه به ۱۰۶ هزارنفر افزایش یابد.

همچنین تعداد دانشگاه‌های در زمره ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا در سال ۹۶ باید به ۶ عددو تعداد شعب خارجی دانشگاه های کشور نیز به ۶ عدد افزایش یابد.