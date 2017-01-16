انهدام باند فروش عتیقه تقلبی در تبریز و کشف ۶۳ قطعه عتیقه در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در عملیات های پلیسی جداگانه در شهرستان های تبریز و بناب، علاوه بر شناسایی، انهدام و دستگیری اعضای باند فروش عتیقه تقلبی و کشف ۶۳ قطعه عتیقه، موفق به دستگیری ۲۳ نفر نیز در ارتباط با این دو پرونده شدند.

انهدام باند فروش عتیقه جات تقلبی در تبریز

جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی در همین راستا با اشاره به انهدام باند فروش عتیقه جات تقلبی در تبریز گفت: در پی وقوع چند فقره کلاهبرداری از تعدادی از شهروندان تبریزی و چند استان دیگر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

سرهنگ علی محمدی ادامه داد: اعضای این باند ۲۰ نفره که به صورت سازمان یافته و شبکه ای از شهروندان استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و تهران کلاهبرداری می کردند، دستگیر و به تبریز انتقال داده شدند.

وی در تشریح نحوه عمل این باند نیز اظهار داشت: اعضای این باند با شناسایی افراد پولدار فعال در خرید و فروش اشیاء قدیمی، آنها را به خارج از شهر کشانده و با فروش عتیقه جات تقلبی، مبالغ کلانی کلاهبرداری می کردند به طوری که تاکنون ۲۵ شاکی خصوصی در این خصوص شناسایی و علیه این باند اعلام شکایت کرده اند.

جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی ارزش ریالی کلاهبرداری انجام شده توسط این باند را بیش از ۷۴ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با توجه به وسعت کار این باند و ترس شاکیان احتمالی از اعلام شکایت خود به دلیل مصداق جرم معامله اجناس عتیقه، احتمال افزایش تعداد شاکیان و حجم ریالی کلاهبرداری وجود دارد.

محمدی در پایان ضمن تاکید بر لزوم توجه شهروندان به هشدارها و توصیه های پلیس خاطرنشان کرد: طمع و اعتماد نابجا سرآغاز بسیاری از جرایم در جامعه است و شهروندان می بایست با هوشیاری در برابر پیشنهادهای وسوسه انگیز مالی، زمینه جرم را از شیادان سلب کنند.

۶۳ قطعه عتیقه در شهرستان بناب کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان بناب نیز از کشف اشیاء عتیقه با قدمت هزاره قبل از میلاد و دستگیری سه متهم در این ارتباط خبر داد و به خبرنگاران گفت: در پی کسب خبری مبنی بر حمل تعدادی اشیاء عتیقه توسط چند قاچاقچی، شناسایی و دستگیری متهمان به طور ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ رمضان الهوردیان در ادامه افزود: ماموران با انجام تحقیقات پلیسی، خودرو قاچاقچیان را در یکی از خیابان های داخل شهر شناسایی و آن را جهت بررسی متوقف کردند که در بازرسی از این خودرو ۶۳ قطعه عتیقه که قدمت آنها به هزاره قبل از میلاد بر می گردد، کشف و سه متهم نیز دستگیر شدند.