۲۸۷ نشست کتاب خوان در استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین، رویا اسماعیلی در این باره اظهار داشت: از مجموع ۲۸۷ نشست کتابخوانی ۱۵۸۴ نفر به معرفی کتاب پرداختند.

وی خاطرنشان کرد: این نشست ها در سه بخش نشست های کتابخانه ای، مدرسه ای و تخصصی برگزار شد که کتابداران، دانش آموزان، نویسندگان، فعالین رسانه حوزه کتاب، اعضای کتابخانه های عمومی و عده ای از علاقه مندان در آن ها شرکت داشتند.

اسماعیلی در ا دامه یاداور شد: کتاب خوان عنوان نشست هایی است که به منظور به اشتراک گذاری کتاب های خوانده شده و با هدف ترویج و تبلیغ مطالعه در قالب معرفی کتاب برگزار می گردد که در فضایی صمیمی تلاش دارد تجربیات مطالعاتی افراد کتابخوان را برای سایر علاقمندان کتاب و کتابخوانی به اشتراک گذارد.

وی اضافه کرد: آشنایی عموم مردم با نحوه و چرایی مطالعه به عنوان گام مهم در توسعه فرهنگ، ایجاد احساس نیاز به مطالعه و نیازسنجی ذائقه مطالعاتی عموم مردم از جمله سیاست های اجرای این طرح است که با موفقیت نیز پیگیری شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایجاد عادت به مطالعه در اقشار مختلف جامعه، اشتراک گذاری کتابهای خوانده شده، ارتقاء و توانمند سازی کتابداران از طریق مطالعه و آشنایی با شیوه های استاندارد معرفی کتاب از اهداف برگزاری این نشست ها هستند.

اسماعیلی افزود: واحد فرهنگی این ادار ه کل در راستای اهداف مذکور، اقدام به برگزاری مستمر این نشست ها داشته که خوشبختانه با همکاری و همراهی خوب آموزش و پرورش و مدارس، و حمایت سایر دستگاه ها این نشست ها با کیفیتی مطلوب و حتی به شیوه های خلاقانه برگزار می شوند.

وی در پایان گفت: با توجه به هجمه ی گسترده تبلیغات مسموم کشورهای غربی، مطالعه مفید و آگاهی بخشی تنها راه صحیح برای در امان نگاه داشتن نوجوانان و جوانان ایرانی از این جنگ نرم است، که امیدواریم با افزایش کمی و کیفی برنامه های فرهنگی و همراهی و همکاری تمامی دستگاه ها، در مسیر مقابله با این تهاجم گام های مفیدتری برداریم.