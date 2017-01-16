دستگیری ۱۰ نفر فروشنده و کشف ۲۸۰ گرم موادمخدر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سرهنگ حسین مصطفائی افزود: با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتمائی پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در چند عملیات انجام شده در هفته گذشته ۱۰ نفر فروشنده مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند .

وی افزود: در این راستا و در پی دریافت اخباری مبنی بر اینکه شخصی به هویت خ-ح با همکاری برادرانش اقدام به توزیع مواد مخدر می کند که باتوجه به بررسی سوابق قبلی نامبردگان جهت بازرسی و ورود به منزل وی با اخذ دستور قضایی از پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان و عوامل این یگان به سرپرستی فرمانده محترم یگان به محل اعزام و در بازرسی از منزل وی جمعا۷۰ گرم و ۱۹ سانت هروئین و ۲۲ گرم شیشه کشف و ضبط و متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

مصطفائی ادامه داد: در عملیاتی دیگر با دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه شخصی به نام م-الف اقدام به توزیع مواد مخدر می کند با هماهنگی قضایی و تشکیل اکیپی از عوامل یگان امداد به محل سکونت متهم در روستای محمودآباد شهرستان خدابنده اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده تصریح کرد: عوامل گشت فرماندهی بخش بزینه رود این فرماندهی حین گشت زنی در سطح شهر زرین رود محدوده مسکن مهر به یک نفر به نام "ع-ب" که جلوی منزلشان ایستاده بود مشکوک شده و متهم پس از دیدن عوامل گشت بسته مشکوکی را پرتاب و قصد فرار داشت که به دلیل بسته بودن درب منزل توسط عوامل گشت دستگیر و بسته پرتاب شده کشف و مشخص شد مواد مخدر از نوع هرویین به مقدار ۱۶ گرم بوده است .

مصطفائی افزود: پیرو خبرهای واصله مبنی بر اینکه فردی به نام ف-الف در شهر قیدار بصورت گسترده اقدام به خرید ،فروش و توزیع مواد مخدر صنعتی می کند موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفته و پس از بررسی های میدانی محزر شد که نامبرده با ارتباط و همکاری ۲ نفر کرد زبان در زمینه قاچاق مواد مخدر فعالیت دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده خاطر نشان کرد: با رصد اطلاعاتی عملیات , ویژه پلیس استان متوجه شدیم متهم قصد خرید مواد مخدر صنعتی از ۲ نفر کرد زبان را دارد که با تشکیل تیم عملیاتی اقدام به تعقیب و مراقبت پنهانی از سوژه به عمل آمده و در محل ملاقات متهمان در روستای حصار با هماهنگی قضایی در یک عملیات ضربتی در بازرسی از خودروی پژو یشمی متعلق به متهم الف-ف اهل سقز جمعا مقدار گ۱۵۶گرم مواد مخدر صنعتیاز نوع شیشه کشف و در این زمینه ۳ نفر دیگر به همراه ۳ دستگاه خودرو توقیف و تحویل مراجع قانونی شدند.

مصطفایی گفت: همچنین طی اجرای این طرح ها چند مورد کشف مواد مخدر ازجمله یک ونیم گرم از فردی در روستای سهرورد و ۴ گرم تریاک از ۲ متهم در روستای دوتپه شهرستان خدابنده نیز کشف شد .

جمع آوری قلیان از چایخانه ها و سفره خانه های متخلف در زنجان

رئیس پلیس امنیت عمومی استان زنجان از اجرای طرح سراسری جمع آوری قلیان از چایخانه ها و سفره خانه های متخلف خبر داد و گفت : در این زمینه ۱۷۵ حقه قلیان نیز کشف و ضبط شد.

سرهنگ شهرام مقدم اظهار داشت: برابر گزارشات مکرر مردمی مبنی بر تخلف قهوه خانه ها و کافی شاپ های سطح شهر زنجان که فاقد پروانه کسب نیز بودند، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی طی یک عملیات ضربتی و با هماهنگی مقام قضائی، مرکز بهداشت و اجرائیات شهرداری وارد عمل شد.

وی تصریح کرد: در این عملیات ۲۵ واحد صنفی قهوه خانه و کافی شاپ غیر مجاز مورد بازرسی قرار گرفت و از آنها ۱۷۵ حقه قلیان و مقادیری توتون کشف و به مرکز بهداشت شهر زنجان تحویل داده شد.

مقدم خاطرنشان ساخت: اجرای عملیات مذکور مورد رضایت شهروندان و اهالی ساکن در محلات اجرای طرح واقع شد و خواستار برخورد مجدد با این تخلفات شدند و از اقدام خوب اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی تشکر و قدردانی کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان از شهروندان خواست به تعامل و همکاری با پلیس ادامه دهند تا هنجارشکنان و مجرمان فضای امنی برای ارتکاب تخلف نداشته باشند.