کاهش۱۵ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش۱۵ درصدی بارش سال زراعی جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارش در این استان تاکنون ۲۳۷ میلی متر گزارش شده است.

وی عنوان کرد: بارش های اخیر چهارمحال و بختیاری جبران کمبود بارش ها در این استان را نکرده است و کمبود بارش ها در این استان همچنان ادامه داد.

وی بیان کرد: بارش ها در این استان نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به پیش بینی هوا طی روز های آینده، تاکید کرد: در این مدت آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

وی تاکید کرد: برای فردا صبح کاهش نسبی دما و در برخی نقاط مه رقیق پیش بینی می شود.