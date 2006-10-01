مجارستان به دلايل سياسي به تيم شنا ايران ويزا نداد/ از آقاي آصفي كمك خواسته ايم

محسن علي آبادي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: مجارستان به دلايل سياسي به شناگران ما ويزا نداده چرا كه اين كشور به تيم هاي واترپلو، هندبال و كاراته كشورمان هم ويزا نداده است. با اين حال ما براي اينكه بتوانيم در بازي هاي آسيايي دوحه موفقيتي كسب كنيم نياز است تا در كشورهايي كه به نوعي مهد شنا هستند اردو برپا كنيم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر كه با توجه به دانستن اين موضوع كه مجارستان با حضور تيم هاي ايراني در اين كشور مخالفت مي كند چرا اقدام به انتخاب اردو در اين كشور كرديد ، گفت: مجارستان پيش از اين به ما قول مساعد داده بود كه هرگونه همكاري را در اين خصوص با فدراسيون شنا به عمل خواهد آورد. در حال حاضر همه كارهاي ما انجام شده و فقط كافي است آنها با حضور تيم ما در كشورشان موافقت كنند. ضمن اينكه ما از آقاي آصفي كه عضو هيات رييسه فدراسيون شنا هم هست درخواست كرده ايم تا در اين خصوص با مسئولان مجارستاني رايزني كند و شرايط حضور تيم ما در اين رقابت ها را فراهم آورد.

نايب رييس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو در پايان افزود: البته ما هم بيكار ننشسته ايم و چنانچه تلاشمان براي حضور در مجارستان به نتيجه نرسد به دنبال كشور ديگري خواهيم بود تا اردوي خود را در آنجا برپا كنيم. به هر حال براي اينكه بتوانيم حضوري موفق در دوحه داشته باشيم بايد شناگرانمان را در ميداني جدي محك بزنيم.