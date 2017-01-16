آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد در کرمانشاه با کمک خیران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‌های کرمانشاه؛ منصور بیگلری با اعلام این خبر اظهار داشت: زندان محلی برای بازآموزی هنجارهای اجتماعی به مجرمان است.

وی افزود: کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان وآزادسازی محکومان مالی و جرایم کمترخطر زمینه مطلوب اجرای فرآیند های اصلاحی و تربیتی زندانها ومراکز تامینی و تربیتی را فراهم می سازد.

عضو شورای قضایی استان یادآورشد: در ارتباط با کاهش هدفمند آمار جمعیت کیفری زندان ها، اجرای مصوبات کمیته ساماندهی جمعیت کیفری زندانیان استان که جلسات آن با حضور رئیس کل دادگستری ودیگر مقامات قضایی استان به صورت منظم برگزار می شود در دستور کار مجموعه زندان های استان قرار گرفته است.

مدیرکل زندان های کرمانشاه با اشاره به اینکه تلاش برای پیشگیری از وقوع جرم وکاهش آسیب های اجتماعی نیازمند مشارکت وهم افزایی دستگاههای مختلف اجرایی است خاطرنشان کرد: ستاد مردمی دیه کرمانشاه با انجام فعالیت هایی موثر زمینه آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد ومحکومان مالی غیر کلاهبرداری را مهیا نموده ودر روزهای گذشته با جذب کمک نقدی خیران به مبلغ ۵۶۰ میلیون ریال ۱۰ نفر از زندانیان حائز شرایط ونیازمند را فراهم کرده است.

وی با قدردانی از همت نیکوکاران کرمانشاهی اظهار داشت: رفع گرفتاری محرومان جامعه ودستگیری از آنان سنت حسنه پیامبر اکرم(ص) و سیره ائمه اطهار(ع)است

بیگلری خواستار تداوم حمایت های مادی ومعنوی نیکوکاران برای کمک به بازگشت سعادتمندانه زندانیان به کانون خانواده و اجتماع شد.