طراحي ششمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن سه سال به طول انجاميده است

به گزارش خبرگزاري مهر، عليرضا زاهديان عضو ارشد ستاد سرشماري كشور و رئيس پژوهشكده آمار با ذكر اين مطلب افزود: سوالات موجود در پرسشنامه هاي ششمين سرشماري عمومي نفوس ومسكن با توجه به نيازهاي سازمانها و نهادهاي داخلي، توصيه هاي سازمان هاي بين المللي و نيز بر اساس استانداردهاي جهاني طراحي شده و ماهيت ملي ندارند.

وي افزود: اين سوالات علاوه بر رفع نيازهاي آماري كشوراماكن بررسي مقايسه اي را ميان جامعه ايران و ديگر جوامع فراهم مي آورد.

رييس پژوهشكده آمار كشور گفت: سبك، فنون علمي، تكنيكها وقدرت سازماندهي حدود 90 هزار نفر پرسنل اجرايي در اين سرشماري مورد توجه بسياري از كشورهاي آسيايي قرار گفته است تا جايي كه نمايندگاني از كشورهاي پاكستان، افغانستان ويتنام و تاجيكستان براي حضور و آشنايي با نحوه سرشماري نوين درايران در جريان انجام سرشماري حضور خواهند يافت. علاوه بر اين گزارش فني اين سرشماري به زبان انگليسي منتشر خواهد شد.

وي افزود: نتايج حاصل از اين سرشماري پايه تمام آمارگيري هايي است كه در 10 سال آينده بايد مبناي قضاوتهاي علمي و بي طرفانه در خصوص مقوله هايي مانند كنترل رشد جمعيت، مهاجرت، سطح سواد، اشغال و بي كاري، اماكانات خانوار، توسعه امكانات بهداشتي و آموزشي، توسعه مسكن هاي امن و ... قرار گيرند.

بر همين اساس با توجه به تقاضاي روز افزون كاربران مختلف آمار شامل سياستگزاران، برنامه ريزان و محققان نيازسنجي گسترده اي از دستگاههاي دولتي و عمومي صورت گرفت وبا 70 درستگاه اجرايي با هدف تامين نيازهاي اطلاعاتي وآماري مورد نياز آنان مكاتبه شد.

رييس پژوهشكده آمار كشور گفت: نتيجه اين مكاتبات و رايزني ها اعلام 900 قلم اطلاعات مختلف مورد نياز از سوي نهادها وسازمانها به عنوان شاخص هاي مورد نياز بود كه اين سوالات در گروهها كارشناسي مورد بررسي قرار گرفت.

وي افزود: نهايتا با توجه به معيارهاي فني و محدوديت هاي موجود مركز آمار ايران ازميان نتايج اين نيازسنجي ها 56 سوال داراي اولويت را براي طرح در پرسشنامه خانوار انتخاب نمود و تامين ساير نيازها بايد در دستور كار طرح هاي نمونه گيري وساماندهي نظام آمارهاي ثبتي قرار گيرد.

عضو ارشد ستاد سرشماري كشورافزود: سرشماري و استخراج اطلاعات جمعيتي در تحليل درست از وضعيت و شرايط كشور و نيز اخذ تصميمات و سياستگذاري هاي كلان كشور تاثير درخور توجهي دارد.

وي با اشاره به نقش انكارناپذير نتاجي سرشماري عمومي نفوس ومسكن در شناخت ويژگي هاي جمعيتي گفت: نتايج سرشماري علاوه بر تحولات داخلي، اثرات عميقي بر جايگاه كشور درعرصه بين المللي خواهد داشت و مبناي اصلي تنظيم مناسبات نهادها وسازمانهاي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول و بانك جهاني با كشور خواهد بود.

وي همچنين تاكيد كرد: عيني كردن برنامه چهارم و طراحي پنجم و حتي ششم و جهت گيري براي رسيدن به چشم انداز 20 ساله نظام درگرو برگزاري دقيق و درست اين سرشماري است و چنين ضرورت هايي آن را در حد و اندازه يك طرح ملي پديدار كرده است و اگر مردم از مركز آمار ايران توقع دارند آمار مورد نيازبراي ارزيابي بي طرفانه برنامه ها وعملكرد ها را ارايه نمايد بايد در حد مطلوب با ماموران سرشماري همكاري نمايند.