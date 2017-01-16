داشتن پیوست فرهنگی در همه برنامه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس نظری در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی که روز دوشنبه در دفتر امام جمعه قزوین برگزار شد اظهارداشت: یکی از اشکالات شورا در گذشته این بود که مصوبات آن اجرایی نمی شد که باید برای آن چاره اندیشی شود.

وی افزود: در دوره جدید امیدواریم مصوبات قابل اجرا باشد و با پیگیری امور به جایی برسیم تا آنچه تصمیم گرفته می شود اجرایی باشد و مردم نتایج کار را مشاهده کنند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: باید آسیب های فرهنگی بدقت رصد و بررسی شود و با توجه به رسالت و وظایف ذاتی دستگاهها از این ظرفیت برای حل مشکلات بخوبی استفاده کنیم.

حجت الاسلام نظری یادآورشد: باید در شورا مسائل مهم جامعه که نیازمند کار فرهنگی است شناسایی و مطرح شود تا بتوانیم بتدریج زمینه تغییر رفتارهای غلط در جامعه را فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی برای نمونه مراسم تدفین و ترحیم هر فرد در استان بالغ بر ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد که این هزینه به دلیل فرهنگ غلط در نوع برگزاری مراسم به مردم تحمیل شده در حالی که با فرهنگ سازی می توانیم بخشی زیادی از این رفتار را تغییر دهیم.

نظری بیان کرد: با تشکیل ستاد ساماندهی شئون فرهنگی آسیب های عزاداری در استان را مورد بررسی قرار دادیم و مشکلات شناسایی شده و راهکارهایی برای حل آنها پیش بینی کرده ایم که اجرایی شده است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان اضافه کرد: باید آسیب های ناشی از نفوذ فرهنگی را هم در شورا مطرح کرده و برای آن راهکار پیدا کنیم تا هزینه های این بخش به جامعه کم شود.

وی اظهارداشت: داشتن پیوست فرهنگی در همه برنامه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است و باید این دغدغه را میان همه مدیران دستگاههای اجرایی نهادینه کنیم تا همه به آن توجه جدی داشته باشند.