تسلط نیروهای عراقی بر محله های جدید در موصل/فرار داعشی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات نینوا می آییم اعلام کرد: نیروهای مبارزه با تروریسم موفق به آزاد سازی محله النبی یونس و مقبره یونس پیامبر در کرانه چپ موصل از لوث تکفیری ها شدند و پرچم عراق را بر بالای آن به اهتزاز درآوردند.

نیروهای مبارزه با تروریسم محله الشرطه در کرانه چپ موصل را از لوث داعش آزاد کرده اند.

این در حالی است که این فرمانده عراقی قبلا بیان کرده بود که نیروهای مبارزه با تروریسم منطقه مجموعه فرهنگی را در کرانه چپ موصل از لوث داعش آزاد کردند و پرچم عراق را بر بالای ساختمان های آن برافراشتند و خسارات و تلفات سنگینی به داعش وارد کردند.

وی قبلا نیز نیروهای مبارزه با تروریسم ظهر امروز به وقت محلی موفق به آزاد سازی محله الجماسه در کرانه چپ موصل و اهتزاز پرچم عراق بر بالای ساختمان های این محله شد.

وی افزود: نیروهای مبارزه با تروریسم عراق به پیشروی در محله یونس پیامبر ادامه می دهند.

فرمانده عملیات نینوا می آییم همچنین بیان کرد: نیروهای محور شمالی ارتش عراق امروز موفق به آزاد سازی محله های الکندی و القیروان در کرانه چپ موصل و اهتزاز پرچم عراق بر بالای ساختمان های این دو محله شدند.

یارالله تاکید کرد: نیروهای ارتش این دو محله را پس از وارد کردن تلفات و خسارات سنگین به داعش آزاد کردند.

در همین حال یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد: نیروهای مبارزه با تروریسم در حال پیشروی به آخرین مراکز تحت اشغال داعش در شرق موصل هستند و تکفیری ها در حال فرار از شرق موصل هستند.

این منبع بیان کرد: تروریستهای داعش از مقابل نیروهای مبارزه با تروریسم عراق از محله الشرطه به سوی محله الغابات در حال فرار هستند. نیروها به محله الغابات رسیده اند.

منابع عراقی همچنین از عملیات نیروهای مبارزه با تروریسم در محله الشرطه در شرق موصل خبر دادند.