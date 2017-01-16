به گزارش خبرنگار مهر، عبدی سابقه قهرمانی در لیگ برتر را با تیم پرسپولیس تهران در کارنامه خود دارد و برای تیم‌های راه آهن تهران و شاهین‌ بوشهر به میدان رفته است.

کارت بازی وی امروز دوشنبه صادر شد تا با بتواند با صلاحدید کادر فنی مقابل تیم تراکتورسازی تبریز به میدان برود.

شاگردان فیروز کریمی برای حضور در نیم فصل دوم مسابقات، به طور منظم در دو نوبت صبح و عصر تحت نظر کادر فنی به تمرین می‌پردازند. در روزهای آینده و در فرصت نقل و انتقالات چند بازیکن دیگر با درخواست سرمربی طلایی‌پوشان به این تیم اضافه خواهند شد.